Van Overtveldt: "Gênant dat in een democratie mensen voor hun politieke mening in de gevangenis zitten"

20u49

Bron: Belga 0 anp Minister van Financiën Johan Van Overtveldt begrijpt niet hoe een democratisch land mensen in de gevangenis kan zetten omwille van hun politieke mening. Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is als tweede federale minister openlijk kritisch voor de houding van Madrid in de zaak-Puigdemont. "Dat mensen in een democratisch land in de gevangenis zitten voor hun politieke mening, is een vreemde situatie", zegt de minister in "Terzake" (Canvas). De N-VA'er vraagt zich ook af of de Spaanse regering wel bereid is zich bij de uitslag van de vervroegde Catalaanse verkiezingen op 21 december neer te leggen.

De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft deze avond tijdens een toespraak in de Brusselse Bozar een woordje van dank uitgesproken tegenover zijn "vrienden van de Vlaamse partij N-VA". Een aantal N-VA-politici waren in de Bozar aanwezig voor het bezoek van de 200 Catalaanse burgemeesters, die naar ons land waren afgezakt om hun steun te betuigen voor Puigdemont en zijn afgezette regering.

"Gênant"

Het dankwoord van Puigdemont is niet "gênant" voor N-VA, vindt minister Van Overtveldt. "Wat gênant is, is dat er in een democratie mensen voor hun politieke mening in de gevangenis zitten. Dat vind ik een vreemde situatie", zei hij. "Dat is een vaststelling die mij als democraat bezighoudt, ik hoop dat iederen daar met dezelfde 'spirit' tegen aankijkt."

Vervroegde verkiezingen

De minister vraagt zich ook af of het Spaanse centrale gezag de uitslag van de vervroegde verkiezingen op 21 december wel zal respecteren. "Ik stel me de vraag of alle partijen zich bij die uitslag gaan kunnen neerleggen, ongeacht wat het resultaat is. Er zijn toch signalen dat dit in Madrid wat complexer is dan we zouden denken", aldus Van Overtveldt.

Eerder kreeg Spanje ook al een veeg uit de pan van onder meer minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en partijvoorzitter Bart De Wever. Dat leverde hen een sneer op van de woordvoerder van de Spaanse Partido Popular, die N-VA een "nationalistische, anti-Europese partij" noemde, "met een voorgeschiedenis van xenofobie en racisme". "Jambon behoort tot een partij die tijden de Tweede Wereldoorlog gecollaboreerd heeft met de nazi's", aldus Esteban González Pons.