Van openbaar vervoer mijden in de spits tot scholen sluiten: steeds meer Europese landen nemen maatregelen tegen Covid-19 HAA

10 maart 2020

14u55

Bron: Belga 0 In de strijd tegen Covid-19 vaardigen steeds meer Europese landen maatregelen uit om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Nederland heeft net als ons land het reisadvies voor risicogebied Italië aangepast. Tsjechië sluit alle scholen en verbiedt, net als Polen en Slovakije, publieke bijeenkomsten. In Denemarken wordt dan weer gevraagd om het openbaar vervoer niet te nemen tijdens de spitsuren. Een overzicht.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het reisadvies voor Italië verscherpt. Alle reizen naar het hele Italiaanse grondgebied worden nu afgeraden voor Belgische burgers. De federale regering raadt lokale besturen voorts met klem aan om evenementen met meer dan 1.000 deelnemers binnenshuis te verbieden. Thuiswerken wordt aangeraden, maar scholen moeten open kunnen blijven, zo verklaarde premier Sophie Wilmès dinsdag na afloopt van de Nationale Veiligheidsraad.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een strenger reisadvies voor Italië afgekondigd. Voor het hele Zuid-Europese land geldt nu code oranje: inwoners van Nederland mogen alleen naar Italië reizen als het noodzakelijk is. In gebieden in het noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al het advies er helemaal niet heen te reizen (code rood).

Het virus zal ons dagelijkse leven veranderen. We kunnen het alleen samen aanpakken Jens Spahn, Duitse minister van Gezondheid

Ook het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt sinds dinsdag alle niet-essentiële reizen naar Italië af. De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn wil dat alle hens aan dek geroepen worden om het coronavirus aan te pakken. “Het virus zal ons dagelijkse leven veranderen. We kunnen het alleen samen aanpakken”, zegt Spahn dinsdag in de meest gelezen krant Bild. Hij laat ook weten dat het Duitse gezondheidssysteem opgewassen is tegen het virus. Duitsland heeft 1.139 gevallen, in alle zestien deelstaten, en twee mensen die aan de ziekte overleden zijn.

In Denemarken vraagt de regering aan de burgers om het openbaar vervoer te vermijden tijdens de spitsuren. De vervoersmaatschappijen worden door premier Mette Frederiksen opgeroepen ervoor te zorgen dat de reizigers niet te dicht op elkaar gepakt zijn. Kopenhagen kondigde voorts aan dat vluchten uit zwaar getroffen gebieden (Iran, delen van China, Zuid-Korea, Oostenrijk en Italië) vanaf middernacht (in de nacht van dinsdag op woensdag) niet meer mogen landen in Denemarken.

Oostenrijk sluit zijn grenzen voor mensen uit Italië. Daarnaast worden alle Oostenrijkers in Italië naar huis gehaald. Vanaf maandag mogen geen lessen meer gegeven worden aan universiteiten en hogescholen. Studenten kunnen de colleges wel online volgen. Ook worden bedrijven opgeroepen het personeel zo veel mogelijk thuis te laten werken. De regering verbiedt daarnaast ook evenementen in afgesloten ruimten met meer dan 100 deelnemers en in open lucht met meer dan 500 deelnemers.

LEES OOK. Drie Italo-Belgen over strenge regels in Italië: “Meter afstand houden op café wordt moeilijke operatie” (+)

De Servische regering besliste dinsdag om buitenlanders te bannen die uit een regio komen waar het virus woedt. Reizigers uit Italië, delen van China, Zuid-Korea, Iran en Zwitserland geraken hierdoor Servië niet in. Medisch personeel mag ook niet meer afreizen naar de getroffen gebieden.

In Tsjechië zijn dan weer alle scholen gesloten. Bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn tot nader order verboden. Het gaat dan om culturele, religieuze en sportactiviteiten, maar ook markten.

Ook in Slovakije zijn alle cultuur- en sportactiviteiten vanaf dinsdag afgelast. De maatregel blijft de komende twee weken van kracht. Er geldt ook een verplichte quarantaine voor iedereen die uit Italië, China, Zuid-Korea of Iran naar Slovakije komt. In Bratislava en verschillende andere plaatsen zijn de scholen gesloten. Slovakije telt tot nog toe zeven bevestigde coronapatiënten.

Twee maanden voor de presidentsverkiezingen in Polen kondigde president Andrzej Duda aan dat grote verkiezingsbijeenkomsten worden geschrapt, om verdere uitbraak van het virus in te perken. Voorts worden heel wat grote vrijetijds- en sportbijeenkomsten verboden en zullen voetbalwedstrijden zonder toeschouwers worden gespeeld. Polen heeft achttien bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus.

Malta heeft dan weer een reisverbod opgelegd tussen Italië en het eiland. Zowel heen als weer.

In de Republiek Noord-Macedonië wordt de directrice van een huidkliniek geschorst omdat ze de epidemieprocedures niet naleefde, zegt minister van Gezondheid Venko Filipce. De arts keerde een week geleden terug van een skivakantie in Italië en ging gewoon werken voordat ze maandag positief testte.

Luchtvaartmaatschappijen

Ook luchtvaartmaatschappijen werken mee aan de inspanningen om de verspreiding van de epidemie die in Italië woedt, tegen te gaan. Ryanair schort alle vluchten van en naar Italië op. De maatregel gaat komende zaterdag in en geldt tot 8 april. Ook British Airways schort alle vluchten van en naar Italië op. Austrian Airlines vliegt niet meer naar Venetië, Milaan en Bologna. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa annuleerde al duizenden vluchten.

LEES OOK. Waarom het coronavirus Italië stevig in zijn greep houdt als “laboratorium van Europa” (+)

Bekijk ook:

Kan ik nog op vakantie gaan tijdens de paasvakantie?

Vlamingen in Italië: “We hebben geen sociaal leven meer”

Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Italië af

Meer over Italië