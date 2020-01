Van “nieuw tijdperk voor Groot-Brittannië” tot “grootste gok in generatie”: zo verschillend blikken Britse kranten vooruit op brexit LH

31 januari 2020

11u42 0 Vanavond knippen de Britten de band met de Europese Unie definitief door. Naar goede gewoonte verschillen de Britse kranten ook van mening over deze historische dag.

De brexitgezinde krant The Daily Mail schrijft dat er “een nieuw tijdperk voor Groot-Brittannië” aangebroken is, met een beeld van de beroemde witte kliffen van Dover erbij. “Om 23 uur verlaat onze trotse natie eindelijk de EU - nog steeds een vriend van Europa, maar na 47 jaar weer vrij en onafhankelijk”, schrijft de krant ook nog.

The Sun druk het nog straffer uit: “Na 30 jaar van verzet tegen het sluipende gevaar van een Europese superstaat, heeft de geweldige bevolking van het Verenigd Koninkrijk de brexit eindelijk gedaan gekregen”. Op de voorpagina staat ook nog in het groot “onze tijd is gekomen” te lezen.

Ook de progressieve krant The Guardian zet een foto van de kliffen van Dover op zijn voorpagina, maar heeft een heel andere kijk op de brexit. Dat wordt voorgesteld door een klein zandkasteel met een Union Jack. De krant kopt met de woorden “Klein eiland” en beschrijft het vertrek uit de EU als “de grootste gok in een generatie”.

Volgens de krant ‘i’ is de brexit “een sprong in het onbekende”. The Independent vraagt zich dan weer af of het “onvermijdelijk” is dat het Verenigde Koninkrijk op een dag weer bij de EU aansluit.

De eveneens brexitgezinde krant Express pakte het iets creatiever aan en fotoshopte tientallen voorpagina’s over de brexit op een kaart van Groot-Brittannië. De kop luidt: “Ja, we hebben het gedaan”.

The Times gebruikt een foto van de Big Ben met het bijschrijft “Brexit - het is tijd” en maakt ook een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de EU, van de vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) tot de goedkeuring van het brexitakkoord door de Britse Queen.

The Telegraph kon premier Boris Johnson interviewen. Naast een grote foto van de premier staat in de kop “Dit is geen einde, maar een begin” te lezen.

TELEGRAPH: This is not an end, but a beginning #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/hMGBuSDw5q Neil Henderson(@ hendopolis) link

De zakenkrant Financial Times probeert de nationale stemming samen te vatten met een meer gematigde kop. “Groot-Brittannië vertrekt uit de EU met een mix van optimisme en spijt”.

"The Bank of England further downgraded its forecasts for the economy to the lowest level since the second world war"



Front page of the FT tomorrow: pic.twitter.com/f66CeDPqxE Best For Britain(@ BestForBritain) link

De Schotten hebben zich altijd veel meer gekant tegen de uitstap uit de EU. Dat is ook te merken aan de krantenkoppen van vandaag. The Scotsman schrijft “Vaarwel, geen afscheid” en zet ook de Union Jack, Schotse en Europese vlag op zijn voorpagina met een zwarte achtergrond. The National kopt dan weer met de niet mis te verstane woorden “Laat een licht aan voor Schotland”.

Farewell, not goodbye.



The front page of tomorrow's @TheScotsman on the day the UK - and with it, Scotland - leaves the EU. pic.twitter.com/o6NKYDpTmP Martyn McLaughlin(@ MartynMcL) link