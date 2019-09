Van moord op Roemeens meisje (11) verdachte Johannes V. was dol op zijn 'little princess’ redactie

24 september 2019

12u46

Bron: AD.nl 0 Johannes ‘Joop’ V., de 47-jarige Nederlander die ervan wordt verdacht een meisje in Roemenië te hebben verkracht en vermoord en die gisteren uit het leven stapte, was op het eerste gezicht een keurige ICT’er die dol was op zijn dochter. Zijn ex-partner is echter niet verrast door wat er gebeurd is in Roemenië.

De vrouw werd in 2011 door Joop ten huwelijk gevraagd. “Van zijn reclasseringswerker moest hij alles over zijn verleden aan mij vertellen”, zegt de ex-partner, die anoniem wil blijven, tegen de regionale zender Omroep Brabant. “Ik heb zelf een dochter die niet van hem is en die toen nog jong was. Vrij snel daarna heb ik toen de relatie beëindigd.” Ze wil niet vertellen wat Joop precies op zijn kerfstok had.



Een buurman uit het dorp Beers (Noord-Brabant) zegt tegen dezelfde omroep verbijsterd te zijn over de gebeurtenissen. “Het was zo’n aardige man. Hij heeft mijn huis gekocht en we hebben contact gehouden.” Hij vertelt dat Joop niet veel contact had met mensen in het dorp.

Fotoalbum

Een zoektocht op internet levert meer inkijkjes op in het leven van Joop V. Zo staan er op zijn Flickr-pagina veel foto’s van hem met zijn dochter. Hij heeft op die fotosite een apart mapje gemaakt met de naam ‘my little princess’. Verder zijn er wat foto’s te zien van de Waalbrug in de stad Nijmegen.

Op zijn LinkedIn-profiel is te zien dat hij verschillende banen in de ICT-branche heeft gehad de afgelopen jaren. Maar, zo staat er bovenaan de pagina: ‘beschikbaar vanaf half september’. Hij heeft op het sociale netwerk zo’n vijfhonderd connecties.

As The World Turns

Op YouTube circuleert een video, afkomstig uit 2012, waarin te zien is hoe Joop een vrouw ten huwelijk vraagt op een podium ten overstaan van een volle zaal. Dat was tijdens het Nederlandse ‘farewell event’ van de gestopte Amerikaanse soapserie As The World Turns. Die soap was erg populair bij onze noorderburen. De zaal én de aanwezige acteurs reageren dolenthousiast op de romantische actie.

De 47-jarige V. reed gisteren, naar het lijkt bewust, in op een vrachtwagen in het Noord-Brabantse Escharen (een dorp in de omgeving van Nijmegen). Hij wordt ervan verdacht afgelopen vrijdag een 11-jarig meisje uit het Roemeense dorp Gura Şuţii te hebben vermoord. Hij ontvluchtte het Oost-Europese land en werd sindsdien gezocht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.