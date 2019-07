Van misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein gewond teruggevonden in cel ADN

25 juli 2019

10u04

Bron: Belga 3 De Amerikaanse multimiljardair Jeffrey Epstein is gewond teruggevonden in zijn cel in New York. Epstein wordt ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

De 66-jarige investeringsbankier werd volgens Amerikaanse media half bewusteloos teruggevonden. Epstein had verwondingen aan de hals. Het is niet duidelijk of de man een einde aan zijn leven probeerde te maken. Zijn advocaten reageren voorlopig niet.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigt Jeffrey Epstein ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Epstein pleit onschuldig.



De affaire-Epstein bracht onder meer al de voormalige Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta in verlegenheid. Meer dan tien jaar geleden stemde hij als toenmalig openbaar aanklager in Florida toe met een omstreden schikking, waardoor Epstein gespaard bleef van een federaal proces en een relatief lichte straf kreeg: hij bekende dat hij klanten aanbracht voor minderjarige prostitutees en zat een gevangenisstraf van dertien maanden uit, deels onder een soepel regime. Acosta nam twee weken geleden ontslag uit de regering van president Donald Trump.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.