Van miljardair die miljoenen stort tot trucker die koala redt: iedereen doet wat ie kan in Australië om te helpen ttr kve

06 januari 2020

15u22

Bron: Reuters, Daily Mail, The Australian, 9 News 442 Terwijl de bosbranden verder razen en ontzettend veel leed veroorzaken, blijven Australiërs en mensen elders in de wereld niet bij de pakken zitten. Het is hartverwarmend om te zien hoe ieder op zijn of haar manier probeert om een positieve bijdrage te leveren. Zowel mens als dier krijgen een hart onder de riem gestoken van personen die alles doen wat in hun macht ligt om te helpen. Zo wist een truckchauffeur een koala te redden, stortte een miljardair miljoenen, kookten vrijwilligers van de moslimgemeenschap heerlijke maaltijden voor de uitgeputte brandweerlieden en hebben c reatieve vrijwilligers van overal ter wereld hun breinaalden opgepakt om buideltjes en dekentjes te maken voor jonge koala’s en kangoeroes die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Ook dat is Australië. Ook zo mooi kan de mensheid zijn.

Damian Campbell-Davys was zondag de watertanks van brandweerwagens aan het bijvullen in de buurt van Nerriga in deelstaat New South Wales toen hij zag hoe een jonge koala uit een afgebrand bos kwam. Het uitgedroogde diertje leek wanhopig en klom in de truck op zoek naar beschutting en water. De Australische truckchauffeur liet de koala drinken van zijn waterfles.

Op Facebook toonde Campbell-Davys beelden van het ontroerende tafereel. De man vertelde dat de ontmoeting zijn dag had goedgemaakt na zo veel ellende. “Een straaltje zonneschijn tijdens een vreselijke nachtmerrie”, zei hij. De koala werd nadien overgebracht naar een opvangcentrum en zou het ondertussen goed stellen.

Extra buidels en dekens van overal ter wereld

Australische dierenziekenhuizen zitten vol met koala’s, kangoeroes en andere dieren die gewond raakten of verweesd achterbleven na de dood van hun moeder. De dierenorganisatie Animal Rescue Craft Guild plaatste op sociale media een oproep om dekentjes en buideltjes te maken voor de getroffen dieren in verschillende opvangcentra, waarna mensen van overal ter wereld aan de slag gingen. De hulporganisatie meldt nu aan persbureau Reuters dat het intussen “massaal veel donaties ontving van mensen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China, Frankrijk en Duitsland”.

“Het is te gek voor woorden. De grote respons op onze oproep is geweldig”, zegt Belinda Orellana, een van de oprichtsters van Animal Rescue Craft Guild, aan Reuters. Medewerkers van de hulporganisatie deelden op sociale media foto’s van de dieren met hun nieuwe dekentjes en buideltjes. De zelfgemaakte zakjes moeten onder meer de warme buidel van hun overleden moeder vervangen.

Australische miljardair schenkt miljoenen

Ook de Australische miljardair James Packer, die een keten van casino’s - Crown Resorts - beheert en ook in het bezit is van een mediaholding, doet zijn duit in het zakje. Hij heeft vijf miljoen Australische dollar (ruim drie miljoen euro) gedoneerd om de moedige Australische brandweerlieden te ondersteunen en het leed van mens en dier te verzachten. Packer zei dat de middelen zouden worden geschonken aan brandweervrijwilligers in New South Wales, Victoria en West-Australië, en aan liefdadigheidsorganisaties die op nationaal niveau hulp bieden aan getroffen mensen en wilde dieren.

“Australiërs doen er alles aan om elkaar te steunen in deze moeilijke tijden, het is echt inspirerend”, zei de miljardair. “Mijn familie wil graag meer doen en de beste manier waarop we kunnen helpen, is door geld te doneren. We hopen dat deze fondsen een kleine rol kunnen spelen bij het helpen van onze brandweerlieden en het verlichten van het lijden van mensen die hun huis hebben verloren en de arme wilde dieren die worden opgevangen en verzorgd. We willen gewoon ons steentje bijdragen. ”

Moslimgemeenschap kookt voor brandweer

Leden van de moslimgemeenschap in Newport nabij Sydney (New South Wales) gingen vrijwillig naar deelstaat Victoria om daar heerlijke maaltijden te koken voor moedige, maar ook uitgeputte brandweerlieden. “Het was pakkend om te zien hoe uitgeput ze allemaal waren”, verklaarde vrijwilliger Lookman El Kurdi. “Het gaf ons een goed gevoel om voor hen te kunnen zorgen en te tonen dat we aan hen denken”. ‘

El Kurdi zei dat de groep zich geroepen voelde om te helpen na het zien van wat er zich in het hele land afspeelde. Ook zamelde de groep andere noodzakelijke items in - wel vijf vrachtwagenladingen vol - om de getroffen mensen in de regio te ondersteunen.

480 miljoen dieren

Er zouden maar liefst 480 miljoen dieren omgekomen zijn bij de bosbranden die al sinds september New South Wales teisteren, zo blijkt uit een schatting van een Australisch ecoloog. In New South Wales zijn meer dan achtduizend koala’s gestorven door de bosbranden, meldde SBS News eind vorig jaar. Het zou gaan om zo’n 30 procent van het totaal aantal koalaberen in de deelstaat. Gisteren dook een video op van verbrande kangoeroes en koala’s die langs de kant van een weg liggen.

De bosbranden treffen niet alleen dieren. Er kwamen al 24 mensen om door de branden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Vandaag zijn de branden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia minder fel, doordat de temperatuur is gedaald en er wat regen valt. Veel inwoners van de regio gebruiken de verbeterde weersomstandigheden om naar veiliger oorden te trekken of om nieuwe voorraden in te slaan.

Bekijk ook:

Schokkende beelden tonen karkassen verbrande dieren

Satellietbeelden tonen catastrofale bosbranden in Australië