Van megalomaan bouwproject naar spookdorp: bijna 600 identieke luxekasteeltjes staan leeg na faillissement projectontwikkelaar LH

11 januari 2019

14u00

Bron: Euronews 0 Het lijkt wel een illusie, maar het is realiteit. In de buurt van Mudurnu, in het noordwesten van Turkije, staan 587 identieke kasteeltjes in Disney-stijl leeg nadat de projectontwikkelaar failliet ging. Zijn oorspronkelijk plan was om 732 villa’s te bouwen, maar het megalomane project is nu stilgelegd. De leegstaande kasteeltjes staan symbool voor de bouwcrisis in het land.

In 2014 begon de Sarot-groep met de bouw van het grootse Burj Al Babas-project waarin naast maar liefst 732 identieke kasteeltjes ook zwembaden, Turkse baden, sauna’s, een shoppingcentrum en moskee voorzien waren. De villa’s die dezelfde torentjes, raampjes en balkonnetjes hebben, moesten qua stijl een mix zijn tussen de Franse chateaus en een sprookjesachtig Disney-kasteel.

Maar het bouwsprookje werd dus een nachtmerrie. De Turkse projectontwikkelaar heeft het faillissement aangevraagd omdat zijn kopers - voornamelijk uit Qatar, Bahrein, Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten - de villa’s niet meer kunnen betalen. De daling van de olieprijzen zou veel van Sarots klanten pijn gedaan hebben.

De moeilijkheden waarmee de ontwikkelaar wordt geconfronteerd, zijn kenmerkend voor enkele nog grotere problemen. De bouwsector in Turkije, ooit de locomotief van de economie, is nu aan het slabakken. De gelijkenis van het Burj Al Babas-project en de spooksteden die zijn ontstaan tijdens de financiële crisis in Spanje, is dan ook frappant.

Negatieve spiraal in economie

Maar de sector wordt ook getroffen door de negatieve spiraal in de Turkse economie. Na een lange periode van solide groei, kromp die in het derde kwartaal van 2018 met 1,1 procent. De lira verloor vorig jaar 28 procent van zijn waarde tegenover de dollar en de markten zijn nog steeds niet overtuigd dat president Recep Tayyip Erdogan de economische problemen kan aanpakken. Veel economen verwachten zelfs dat het land later dit jaar in een recessie zal terechtkomen.

400.000 euro per stuk

Mocht het u interesseren: de villa’s zullen ook in curatele te koop worden aangeboden en kosten per stuk zo’n 400.000 euro per stuk.