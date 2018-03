Van Londen tot Zuid-Korea: vrouwen komen massaal op straat voor Internationale vrouwendag LG

08 maart 2018

14u49

Bron: AP 0

Vrouwen uit verschillende landen komen massaal op straat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Ze dragen protestborden met boodschappen als: 'My body, my choice', 'Womens rights are human rights' en 'Women fight inequality!'