Van levenslange celstraf naar presidentieel pardon, op enkele dagen tijd: Britse doctoraatsstudent mag naar huis ADN

26 november 2018

10u10

Bron: Belga 0 De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben met onmiddellijke ingang de celstraf van de Britse academicus Matthew Hedges kwijtgescholden. Hij werd vorige week veroordeeld tot een een levenslange gevangenisstraf voor spionage, goed voor 25 jaar in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 31-jarige, die aan de universiteit van Durham doctoreert op het buitenlands beleid van de Emiraten, werd op 5 mei gearresteerd op de luchthaven van Dubai op verdenking van "spionage voor een buitenlandse staat".

Hedges ontkende de beschuldigingen en zei dat hij onderzoek deed voor zijn doctoraat, maar de openbare aanklagers zeiden dat hij had bekend. Zijn vrouw Daniela Tejada deed een gratieverzoek. En die gratie kreeg Hedges vandaag, “als deel van een reeks gerechtelijke bevelen die uitgevaardigd worden ter gelegenheid van de nationale feestdag van de VAE”, zo klinkt het. Zijn vrouw zegt in een reactie "niet te kunnen wachten om Matt weer thuis te hebben".



Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, die al meermaals verzocht om zijn vrijlating, reageert verheugd op het nieuws. "Ondanks onze onenigheid over de beschuldigingen, zijn we de regering van de VAE dankbaar voor het snel oplossen van het probleem", reageerde Hunt op Twitter.