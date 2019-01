Van je vrienden moet je het hebben. Kamergenoot gaat met winnend lot van 10 miljoen lopen ADN

10 januari 2019

13u13

Bron: ABC News 0 De politie heeft in Californië een man opgepakt die ervan wordt beschuldigd een winnend loterijticket van zijn kamergenoot te hebben gestolen. Toen de man maandag het prijzengeld van zijn makker wilde gaan claimen - zo maar even 10 miljoen dollar (8.6 miljoen euro) - werd hij in de boeien geslagen.

De 35-jarige Adul Saosongyang uit Vacaville leek de slag van zijn leven te zullen slaan. Zijn vriend en kamergenoot, wiens identiteit niet is bekendgemaakt, had een kraslotje gekocht in een supermarkt. Het geluk stond aan zijn kant, hij dacht dat hij zomaar even 10.000 dollar (8.677 euro) had gewonnen. Thuis deelde hij het geweldige nieuws met zijn twee kamergenoten. En ‘s nachts droomde hij zoete dromen.

Maar toen de man de volgende dag goedgeluimd met zijn ticket naar het kantoor van de California State Lottery stapte, ging het mis. “Geen winnend lot, meneer.” Wat? Bovendien bleek het kraslot gemanipuleerd. Hoewel hij het bijna niet kon geloven, kon er eigenlijk maar één ding gebeurd zijn. Hij was bestolen door één van zijn vrienden en had zelf een vals exemplaar in de plaats gekregen. Hij belde de politie.

Jackpot

De volgende dag trok ‘vriend’ Adul naar het loterijgebouw. Ding, ding, ding! Hij had wel prijs. Ter plaatse werd duidelijk dat het bewuste lotje niet goed was voor 10.000 dollar, wel voor maar liefst 10 miljoen. Jackpot!

De loterij begon daarop ongealarmeerd aan het routineonderzoek dat ze voor elk winstbedrag van meer dan 600 dollar voert. Als deel van dat onderzoek trokken medewerkers ook naar de Lucky Grocery Store waar het winnend ticket gekocht was. Daar kregen ze tot hun verbazing te horen dat het lot mogelijks was gestolen. Ze contacteerden op hun beurt de politie. Er volgde een gezamenlijk onderzoek om met vereende krachten de waarheid bloot te leggen.

Slapen

Ze ontdekten al snel wat er was gebeurd. Dief Adul was snel een gelijkaardige kraskaart gaan kopen in de winkel en had dat ‘s nachts met het ticket van zijn maat verwisseld, toen die vredig aan het slapen was. De dertiger werd maandag vriendelijk uitgenodigd bij het kantoor van de loterij om ‘zijn’ winst te komen cashen. “Maar in plaats van dat hij kon feesten, werd hij opgepakt”, meldt de politie. “Dit was duidelijk niet de prijs die hij verwacht had.” De man wordt nu beschuldigd van diefstal en zit in de cel.

De rechtmatige eigenaar heeft zijn gigantische winst nog niet ontvangen. Na afronding van het onderzoek zal hij zich alsnog miljonair mogen noemen, verzekert de loterij. Die roept spelers nu op om voorzichtig te zijn. “Teken meteen de achterkant van je winnende ticket met inkt en verstop het op een veilige plaats”, klinkt het in een statement. En pas duidelijk ook op met aan wie je vertelt dat je rijk bent geworden.