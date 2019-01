Van jachttrips tot dure etentjes: kleinzoon van Fidel Castro deelt zijn luxeleven op Instagram LH

05 januari 2019

20u43

Bron: Miami Herald, Daily Mail 1 Een vakantie aan de Riviera Maya in Mexico, een bezoek aan de Sagrada Família in Barcelona, dure etentjes en een trip op een jacht: Tony Castro, kleinzoon van wijlen Fidel Castro (1926-2016), deelde de voorbije maanden zijn luxueuze reiservaringen via zijn Instagramaccount. De foto’s kwamen terecht bij de krant El Nuevo Herald en lokken nu heel wat reacties uit.

Hij lijkt gewoon een jongeman van begin de twintig die zoals zoveel leeftijdsgenoten zijn reisavonturen deelt met zijn volgers, maar sommigen vragen zich af hoe Tony Castro al die dure excursies kan betalen. Van de kleinzoon van Fidel Castro is enkel bekend dat hij in het verleden modellenwerk verrichtte.

Volgens de Miami Herald, een lokale krant uit Miami, is het niet duidelijk of Tony, zoon van Antonio Castro - een bekend orthopedisch chirurg en arts bij het Cubaanse honkbalteam - tijdens zijn reizen nog onder contract stond bij een modebedrijf.

Foto’s verspreid door media uit Florida

De foto’s, die maanden geleden zijn gepubliceerd, leidden al tot een stroom van reacties op sociale media nadat ze door verschillende kranten uit Florida waren gepubliceerd. In de staat woont nog altijd een grote Cubaanse gemeenschap. Voor veel Cubanen is het nemen van vakantie, en zeker reizen naar het buitenland, nog altijd geen sinecure. Het gemiddelde maandsalaris bedraagt er niet meer dan 26 euro per maand.

Het is niet de eerste keer dat er foto’s verspreid worden van het vermeende luxeleven van een nazaat van Fidel Castro. In 2015 publiceerde het Turkse tijdschrift Gala foto’s van Antonio’s vakantie in het Turkse Bodrum. Hij zou toen vijf suites in het duurste hotel van de badplaats gehuurd hebben, goed voor 1.000 euro per nacht. Het tijdschrift meldde dat hij met een jacht uit het Griekse Mykonos naar Bodrum had gevaren. Er was ook een ruzie ontstaan tussen Castro’s bewakers en Turkse fotografen.