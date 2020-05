Van “hij is morbide obees” tot “ze is een zieke vrouw”: opnieuw slaande ruzie tussen Trump en Pelosi KVDS

20 mei 2020

17u02

Bron: The Hill 0 Het zit er weer bovenarms op tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Aanleiding was de verklaring van Trump eerder deze week dat hij de malariaremmer hydroxychloroquine neemt om zich te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. Ondanks het feit dat er geen enkel bewijs is dat het middel daar ook effectief voor werkt. Het ontaardde al snel in een scheldpartij.



Het was maandag tijdens een ontmoeting met zakenlui in het Witte Huis dat Trump zich plots liet ontvallen dat hij al anderhalve week hydroxychloroquine inneemt, onder het motto “baat het niet, dan schaadt het niet”. Hoewel het genoemd wordt als mogelijk middel tegen het coronavirus, bestaat er nog geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het ook effectief werkt.

Kritiek

Er kwam flink wat kritiek op de ontboezeming van de president, temeer omdat de Amerikaanse FDA – de overheidsinstelling die de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert – al waarschuwde voor de gevaren van het middel. Zo zou het hartproblemen kunnen veroorzaken.





Ook de Democraten lieten zich niet onbetuigd en Nancy Pelosi haastte zich maandag om te zeggen dat ze het “geen goed idee” vond van de president, tijdens een interview met de nieuwszender CNN. “Ik zou liever hebben dat hij niet iets nam dat niet goedgekeurd is door wetenschappers”, klonk het. “Zeker gezien zijn leeftijd en zijn gewichtscategorie: morbide obees.”

Met dat laatste verwees ze naar onderzoek dat aantoonde dat oudere mensen en mensen met overgewicht meer risico lopen als ze besmet raken met het coronavirus. Trump is 73 en heeft volgens zijn medische dossier een BMI van 30,4, waardoor hij net in de categorie ‘obees’ valt.

Dinsdagmorgen repliceerde Trump aanvankelijk dat hij niet wilde reageren op de uitspraak van Pelosi. “Ik denk dat ze tijdverspilling is”, klonk het. Maar nog geen vijf minuten later liet hij zich tijdens een persconferentie ontvallen dat Pelosi “een zieke vrouw” is. “Ze heeft heel veel problemen”, aldus Trump. “Heel veel mentale problemen.”

“Zo gevoelig”

Nog diezelfde dag kaatste Pelosi de bal terug. Tijdens een interview met nieuwszender MSNBC zei ze dat ze niet had verwacht dat de president “zo gevoelig” zou zijn over zijn uiterlijk. “Hij heeft het altijd over het gewicht van andere mensen, hoeveel ze wegen”, aldus Pelosi. “Ik denk dat hij moet erkennen dat zijn woorden zwaar wegen. In plaats van mensen te vertellen dat ze Lysol (een schoonmaakmiddel, red.) in hun longen moeten gieten of medicatie moeten nemen die nog niet is goedgekeurd, zou hij beter dingen zeggen die de mensen echt helpen.”

