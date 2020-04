Van het altaar recht naar de cel: bruidspaar opgepakt na schenden van lockdown in Zuid-Afrika KVE

07 april 2020

11u05

Bron: BBC/Twitter 10 Twee tortelduifjes in Zuid-Afrika hadden hun huwelijksdag wellicht helemaal anders voorgesteld, want plots stonden er agenten voor hun neus. De priester, 50 gasten en het bruidspaar werden prompt afgevoerd naar het politiekantoor. Maar ze hadden wel beter moeten weten, want zoals heel wat andere landen zit Zuid-Afrika in lockdown wegens het coronavirus en zijn bijeenkomsten verboden.



De politie had zondag een tip gekregen dat er een huwelijksplechtigheid aan de gang was in KwaZulu-Natal, een provincie in het oosten van het land.

De groep, inclusief het bruidspaar, werd opgepakt en naar het politiekantoor in Richards Bay gebracht. Een filmpje van de arrestatie was te bekijken op sociale media. Daarop is het moment te zien waarop de bruidegom en de bruid in de combi moeten stappen.

Het hele gezelschap moet maandag voor de rechtbank verschijnen.

Voor het bruidspaar zit er dus geen huwelijksreis meer in, maar eerder een staycation onder strikte voorwaarden, meldde een functionaris van de gemeente uMhlathuze.

Situatie Zuid-Afrika

Zuid-Afrika bevindt zich inmiddels in de tweede week van de lockdown. Er zijn 1.655 bevestigde besmettingen en er vielen tot nu toe 11 doden. Binnenkort zal het land 30.000 mensen per dag gaan testen via mobiele testeenheden en drive-intestcentra. Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan ​​en er is zelfs een verbod op het kopen van alcohol en sigaretten.

Waarnemers vinden dat de reactie van Zuid-Afrika op de corona-uitbraak ontzettend efficiënt is.

De lockdown geldt voor een periode van drie weken. Maar die periode kan nog verlengd worden.



