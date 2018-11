Van Gogh en 80 spinnen: volg hier het Amsterdam Light Festival SVM

29 november 2018

17u22

Bron: AD 1 Vandaag start de zevende editie van het jaarlijkse Amsterdam Light Festival. De binnenstad zal opgesierd worden door 29 lichtkunstwerken van internationale vormgevers, kunstenaars en architecten. De creaties kunnen vanaf het water, te voet of per fiets bekeken worden. Hieronder krijgt u alvast een mooi beeld van het festival.

Dit jaar is onder andere een variant van het beroemde schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh te zien. Architect Ivana Jelic en creative engineer Pavle Petrovic willen de sterrenhemel terugbrengen. In drukke steden is die nog amper te zien vanwege de lichtvervuiling.

Spider on the Bridge is gemaakt van tachtig spinnen van elk twee meter breed die samen één grote spin vormen op een brug over de Herengracht. Door de lichteffecten lijkt het alsof de beestjes echt over elkaar heen kruipen.

In de Gouden Bocht van de Herengracht zijn twee enorme, sterk verlichte bureaulampen te zien van Jeroen Henneman. Hij is dit jaar eregast en ontwierp speciaal voor de gelegenheid Two Lamps.



Voor het eerst kunnen bezoekers dit jaar stemmen op hun favoriete kunstwerk. De publieksprijs wordt in het laatste weekend van het festival uitgereikt. U kan het spektakel nog bekijken tot 20 januari.