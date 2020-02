Van ‘glorieus nieuw Groot-Brittannië’ tot ‘wat nu?’: Britse kranten net als bevolking verdeeld over officiële scheiding met EU HAA

01 februari 2020

08u48 2 Het Verenigd Koninkrijk is sinds afgelopen nacht officieel geen lid meer van de Europese Unie. De formele scheiding werd in het hele land uitbundig gevierd door de zogenoemde brexiteers. Maar er waren ook bijeenkomsten van burgers die de brexit betreuren, en liever bij de EU waren gebleven. Ook de Britse pers is verdeeld. Een overzicht van de krantenkoppen.

‘Rise and shine... It’s a glorious new Britain’, klinkt het verheugd bij Daily Express. Letterlijk vertaald: ‘Komaan, opstaan... Het is een glorieus nieuw Groot-Brittannië’.

‘Wat nu?’, kopt de weekendeditie van I over het vertrek na 47 jaar lidmaatschap van het VK uit de EU. De krant stelt de toekomst van het land in vraag en wijst op de handelsbesprekingen die binnenkort zullen beginnen.

‘Nu we eindelijk de EU hebben verlaten: make leave... not war’, klinkt het in The Sun, een duidelijke kwinkslag naar de naoorlogse hippieleuze ‘make love, not war’.

Journalist Jonathan Freedland schetst in The Guardian hoe de Britten afgelopen nacht afscheid hebben genomen van de EU. Voor sommigen was het “Onafhankelijkheidsdag”, voor anderen “nationale rouw”.

Daily Mirror onderstreept hoe historisch afgelopen nacht was en zet tegelijk de Britse politiek onder druk: ‘Bouw nu het Groot-Brittannië dat ons was beloofd...’

Voor Daily Mail is de formele scheiding tussen het VK en de EU geen kopstuk waard, wel het coronavirus. Wie vandaag de krant vandaag koopt, krijgt er wel een gratis theedoek bij. ‘We’re out! A nieuwe dag voor Groot-Brittannië”, staat ook op de voorpagina.

‘Eindelijk heeft Groot-Brittannië banden met EU doorgeknipt”, opent Financial Times Weekend.

‘Johnson voert druk op EU op”, schrijft The Daily Telegraph. Volgens de krant is premier Boris Johnson zich aan het voorbereiden om volledige douane- en grenscontroles op te leggen voor alle Europese goederen die het land binnenkomen na de brexit.