Van gezondheidszorg tot muziekstreaming: blockchain is zoveel meer dan bitcoin alleen

28 januari 2018

10u33

Bron: The Guardian De bitcoins vliegen je de laatste maanden om de oren. Het principe van de cryptomunt is gebaseerd op blockchain of blokketen. En dat systeem gaat véél verder dan alleen maar de bitcoin. The Guardian maakte een overzicht van vijf andere maatschappelijk relevante domeinen waarin blockchain een belangrijke rol kan spelen.

Blockchain ziet er héél ingewikkeld uit, maar simpel gesteld komt het erop neer dat het systeem authentificatie toelaat van transacties zonder dat een centrale autoriteit moet toezicht houden. Dat kan omdat iedereen - ongemerkt - de boel beheert en controleert. Foefelen valt meteen op. Dat opent heel wat mogelijkheden voor handelingen die (voorlopig nog) een toezichthouder vereisen.

Verkiezingen

Verkiezingen organiseren is geen sinecure. Het uitbrengen van een stem is erg fraudegevoelig. Blockchain zou de veiligheid en transparantie kunnen garanderen op een online verkiezingsplatform, net als de mathematische nauwkeurigheid van de tellingen. De startup Follow My Vote stelt dit als doel en zamelt daarvoor geld in. De naam verwijst naar de optie voor de kiezer om de weg van zijn of haar stem tot in de stembus te volgen en te controleren. "De blokketentechniek garandeert dat de stembus niet gehackt kan worden", zegt het bedrijf.

Gezondheidszorg

Het befaamde MIT is bezig met MedRec, een nieuw gedecentraliseerd datasysteem voor elektronische medische dossiers. Die liggen nu vaak verspreid bij huisartsen, ziekenhuizen en klinische labo's. Door blockchain zou een medisch dossier gelezen en geüpdatet kunnen worden vanop verscheidene locaties, met duidelijke vermelding van wie welke informatie toevoegt. De patiënt kan zelf kiezen met wie hij welke gegevens deelt.

Energie

Wie zelfopgewekte energie terug naar het net wil brengen kan dat dankzij blockchain doen zonder tussenkomst van een energieleverancier. Meer nog, eigenaars van bijvoorbeeld zonnepanelen zouden eigen micronetten kunnen opzetten onafhankelijk van het bestaande systeem. In Brooklyn loopt er al zo'n project. De New Yorkers bepalen daar hun eigen prijs, zonder commissies of inmenging van hogerhand.

Muziekstreaming

Spotify, Deezer en andere muziekstreamingsdiensten zijn vandaag heel populair. Maar we zouden via de blokketentechniek ook zonder kunnen. Het peer-to-peerplatform Voise, bijvoorbeeld, laat artiesten hun eigen prijs zetten voor hun nummers en als iemand ze streamt, krijgen de makers het volledige bedrag uitbetaald.

Hulpverlening

Financiële steun voor arme landen komt niet altijd in de juiste handen terecht. In 2012 schatte de toenmalige VN-secretaris-generaal, Ban Ki-moon, dat maar liefst 30 procent van het geld voor ontwikkelingshulp verloren ging aan corruptie. De VN heeft inmiddels verscheidene projecten lopen om dat probleem op te lossen met blockchain-systemen. Zo kregen Syrische vluchtelingen vorig jaar in Jordanië een financiële vergoeding in de vorm van cryptomunten. In de supermarkt moesten ze hun oog laten scannen om hun identiteit te checken en vervolgens werd het gespendeerde bedrag afgetrokken van hun toelage. Een besparing voor de VN in transactiekosten én een goed wapen in de strijd tegen fraude.