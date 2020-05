Van extreemlinks en antivaxxers tot extreemrechts: duizenden Duitsers demonstreren tegen coronabeleid SVM

Bron: Belga 12 In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de beperkende maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Op sommige plaatsen kwamen meer betogers opdagen dan toegelaten. De Duitse overheid is bezorgd over deze beweging, die al sinds begin april bestaat maar aan populariteit wint. Opmerkelijk: zowel extreem-rechts als radicaal-links schaart zich achter het protest.

In Stuttgart bijvoorbeeld waren maximaal 5.000 betogers toegestaan, maar er daagden er meer op en dus moesten de ordediensten ook de omliggende straten vrijmaken.

Ook in München, in het zuiden van het land, waren er meer betogers dan verwacht. Het stadsbestuur had toelating gegeven voor duizend betogers op de plaats waar normaal het Oktoberfest plaatsvindt. Maar er daagden meer mensen op: zij uitten hun ongenoegen op voetpaden in de buurt en respecteerden daarbij volgens de politie niet altijd de afstandsregels.

In Frankfurt, waar zo’n 1.500 mensen kwamen opdagen, was er een even grote tegenbetoging. In Berlijn, Bremen, Nuremberg, Leipzig en Dortmund kwamen slechts enkele honderden mensen op straat.

De betogers zijn een bont allegaartje: van aanhangers van extremistische partijen tot voorvechters van burgerlijke vrijheden en antivaxxers,... Ze zijn vooral gekant tegen de verplichting om een mondmasker te dragen en tegen het verbod om zich vrij te bewegen. Vorige week kwam het op sommige plaatsen in Duitsland nog tot geweld.

"Covid-19 is een ernstige ziekte", benadrukte een 43-jarige demonstrant in München. "Maar de gevolgen van de ziekte moeten vergeleken worden met de negatieve gevolgen die de maatregelen kunnen hebben. Er is geen enkel medisch bewijs dat het dragen van mondmaskers werkt.”

Een 50-jarige vrouw in Dortmund vreesde dan weer dat de burgerlijke vrijheden ontmanteld worden onder het mom van de strijd tegen het virus. "We willen een terugkeer naar de normaliteit zonder dat onze vrijheden beperkt worden. Als iemand ziek is, moet hij of zij gewoon in quarantaine geplaatst worden.”

