Van explosies in vluchtelingencentra tot auto's van politieke tegenstanders opblazen: bende Duitse extremisten krijgt lange celstraffen

07 maart 2018

17u02

Bron: Belga, ANP 0 Het gerechtshof van Dresden heeft vandaag in het proces tegen de leden van de rechts-extremistische Freital-groep lange gevangenisstraffen opgelegd. De zeven aangeklaagde mannen en een vrouw gaan vier tot tien jaar de cel in wegens vorming van een terroristische organisatie en poging tot moord of medeplichtigheid daaraan.

De bende van acht moest zich verantwoorden voor in totaal vijf bomaanslagen in 2015 in Freital en Dresden. Opvangcentra voor vluchtelingen waren het doelwit maar ook politieke tegenstanders. De auto van een gemeenteraadslid van Die Linke werd opgeblazen en ook het bureau van die partij moest het ontgelden. De bommen werden gemaakt met zwaar vuurwerk uit Tsjechië dat in Duitsland verboden is. Niemand raakte gewond.

De rechter veroordeelde de leiders Timo S. en Patrick F. tot tien jaar respectievelijk negen jaar en zes maanden. De ten tijde van de terreurdaden pas achttienjarige Justin S., die een uitgebreide verklaring aflegde over de werkwijze van de groep, kreeg vier jaar jeugddetentie. De enige vrouw in het gezelschap, Maria K., gaat voor vijf en een half jaar achter de tralies. De overige vier veroordeelden van 27, 30, 39 en 40 jaar oud kregen gevangenisstraffen tussen vijf en acht jaar. Ze zaten allen sinds november 2015 respectievelijk voorjaar 2016 in voorarrest.

De groep wilde een "klimaat van angst creëren" en "buitenlanders en politieke tegenstanders het recht op een leven in vrijheid ontzeggen", zei procureur Joern Hauschild in januari in zijn resumé. Het is volgens hem louter toeval dat niemand ernstig gewond of gedood werd bij hun aanslagen.

Dresden is de hoofdstad van Oost-Duitse deelstaat Saksen en was het toneel van gewelddadige rellen en vreemdelingenhaat sinds bijna 1 miljoen migranten naar Duitsland kwamen in 2015.