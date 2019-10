Exclusief voor abonnees

Van Erdogan krijgen we al onze Syriëstrijders terug

Trump geeft Turken groen licht om Koerden aan te vallen

Guy VAN VLIERDEN

07 oktober 2019

18u04

België maakt best wat cellen vrij voor Syriëstrijders. Want Turkije heeft groen licht gekregen om de Koerden aan te vallen, waarna het zich zal moeten ontfermen over hun gevangenen. Daar zijn ook zeker vijftig Belgische IS’ers bij en de Turkse president Erdogan heeft al gezegd dat hij die terug naar ons wil sturen.