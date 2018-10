Van drugssmokkel verdachte Nederlandse ex-presentator Frank Masmeijer gearresteerd Ine Cup

23 oktober 2018

14u14

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse ex-presentator Frank Masmeijer is vanmiddag gearresteerd in een hotel in Breda, melden Nederlandse media. Waarom de voormalig Holidayshow-presentator (57) is aangehouden, is nog niet bekend. Masmeijer werd vorig jaar in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel voor drugssmokkel.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Frank Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen.

Pleidooi

Het hof in Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen. De aanklager zal op die dag zijn eisen formuleren tegen de verdachten. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.

Via zijn Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops liet Masmeijer al weten dat hij het uitstel vooral vervelend vindt vanwege de voortdurende onzekerheid. Knoops benadrukt ook de andere kant: de kans op strafkorting groeit als afronding van de strafzaak lang duurt.

Masmeijer is op advies van zijn advocaten niet meer van plan om bij het hoger beroep aanwezig te zijn. Zijn aanwezigheid is niet vereist en bovendien is de tol te hoog als hij terug naar de gevangenis moet, aldus Knoops.