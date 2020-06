Van de verdwijning tot nu: hoe de ouders van Maddie de zoektocht naar hun dochtertje al 13 jaar rechthouden kv

03 juni 2020

22u42 0 Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween spoorloos op 3 mei 2007. Het meisje, dat toen net geen vier jaar was, verdween uit het appartement waar ze samen met haar broertje en zusje lag te slapen in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. De voorbije 13 jaar volgde de politie talloze pistes in het onderzoek naar haar verdwijning, maar telkens zonder succes. De ouders van Maddie zorgden er al die jaren voor dat de zaak onder de aandacht bleef.



Kate en Gerry McCann hadden de kinderen alleen gelaten, terwijl ze samen met vrienden dineerden in een restaurant dat 55 meter verderop lag en van waaruit ze deels zicht hadden op het appartement. Bovendien gingen de ouders, Gerry en Kate McCann, regelmatig kijken of alles in orde was met de kinderen, maar omstreeks 22 uur ontdekte Kate dat haar dochtertje vermist was. In de kamer waren echter geen sporen van ontvoering of inbraak te vinden.

In de loop van de volgende weken kwam de Portugese politie - voornamelijk na de verkeerde interpretatie van een Britse DNA-analyse tot de conclusie dat Madeleine tijdens een ongeluk om het leven was gekomen in het appartement en dat haar ouders de zaak hadden proberen te verbergen. In juli 2008 borg de Portugese politie de zaak op wegens gebrek aan aanwijzingen.



Kate en Gerry McCann zetten vervolgens zelf de zoektocht naar hun dochter verder met privédetectives, tot de Britse politie in 2011 zelf een onderzoek opstartte: Operation Grange. Dat onderzoek loopt tot op de dag van vandaag nog steeds.

De voorbije jaren kwamen er honderden tips binnen, maar die draaiden telkens op een sisser uit. Verscheidene theorieën over de verdwijning van Maddie leverden tot nu toe nog geen duidelijke antwoorden op.

Toch zorgden de McCanns ervoor dat de zaak onder de aandacht bleef. Ze richtten op 15 mei 2007, amper 12 dagen na de verdwijning van Maddie, Madeleine’s Fund op, een stichting die geld moest inzamelen voor de speurtocht naar het vermiste kleutertje en die het publiek moest op de hoogte houden van de zaak. Verscheidene celebrities stortten grote financiële bijdragen aan het fonds en onder andere Richard Branson en JK Rowling schonken tipgeld dat kon uitgereikt worden aan wie een tip had die voor een doorbraak zorgde in het onderzoek.

Via het fonds, de campagne Find Madeleine en talloze verschijningen in de media, hielden Kate en Gerry McCann de herinnering aan de verdwijning van hun dochter de voorbije jaren levend. De vastberadenheid van de ouders en de nauwe samenwerking met Scotland Yard werpt nu hopelijk eindelijk vruchten af.