Van de ene quarantaine naar de andere: “Alsof ik opgesloten zit voor een misdaad die ik niet gepleegd heb” Sven Van Malderen

17 februari 2020

16u52

Bron: NBC News, New York Times 0 Honderden Amerikaanse cruisetoeristen zijn na bijna twee weken quarantaine op de Diamond Princess teruggekeerd naar hun land. Daar staat hen echter een nieuwe periode van isolatie te wachten in twee legerbasissen. Nóg eens veertien dagen doorbrengen zonder contact met de buitenwereld, voor sommigen is het meer dan welletjes geweest. “Het voelt aan alsof ik opgesloten zit voor een misdaad die ik niet gepleegd heb”, verwoordt onderneemster Karey Mansicalco het ongenoegen. Er zit echter niets anders op nu blijkt dat veertien onder hen alsnog besmet geraakt zijn met het coronavirus.

46 Amerikanen bleven sowieso in Japan achter omdat ze positief getest hadden op Covid-19. Op weg naar de luchthaven bleek echter dat nog eens veertien personen besmet geraakt waren met het virus. Zij mochten wel aan boord van het vliegtuig gaan, maar werden daar in strikte afzondering gehouden. Een deel van de reizigers zal ondergebracht worden in een vroeger hotel op de luchtmachtbasis van Travis in Californië, de rest zal in gelijkaardige omstandigheden opgevangen worden in Texas.

De uitzichtloze situatie doet bij sommigen de gemoederen hoog oplopen. “Ik zit al sinds 3 februari vast in een kajuit. Als ik nu nog eens twee weken in quarantaine moet blijven, zal me dat zo’n 50.000 dollar (46.000 euro) kosten”, stelt Karey Mansicalco als uitbaatster van een vastgoedbedrijf in Utah.

“Het voelt aan alsof ik opgesloten zit voor een misdaad die ik niet gepleegd heb. Ze houden ons zonder geldige reden gegijzeld. Zowel op financieel als op emotioneel vlak komt dit bijzonder hard aan. Ik moest huilen toen ik hoorde dat er nog eens twee weken zouden bijkomen.”

Ook Matthew Smith is er niet over te spreken dat de ene quarantaine ingeruild wordt voor de andere. “Van een tragedie zijn we geëvolueerd naar een komedie. Nu is het een echte farce geworden”, twitterde hij.

From tragedy to comedy to farce: the US government's handling of the Diamond Princess COVID-19 incident. Matthew Smith(@ mjswhitebread) link

“Ik ben zwaar teleurgesteld in de Amerikaanse regering omdat ze onze quarantaine komt verstoren. Als we gewoon aan boord blijven en negatief testen, zouden we op 19 februari het schip mogen verlaten. Maar nee, nu moeten we zonder deftige screening tussen een hele hoop mensen op het vliegtuig gaan zitten, zonder dat ze onderzocht geweest zijn.”

instead wants to take us off without testing, fly us back to the U.S. with a bunch of other untested people, and then stick us in 2 more weeks of quarantine? How does that make any sense at all? Matthew Smith(@ mjswhitebread) link

“En dan moeten we nog eens twee weken extra in quarantaine? Wat is daar in godsnaam de logica van? Is deze ‘redding’ een eerlijke humanitaire onderneming of gaat het om vriendjespolitiek, zodat de president een beter figuur slaat?” Smith was een van de weinige Amerikanen die ervoor koos om in quarantaine te blijven op het schip.

Ook Kent Frasure bleef achter. Zijn vrouw Rebecca testte vorige week positief en hij kon het niet over zijn hart krijgen om alleen te vertrekken.

Op beide luchtmachtbasissen werden na de landing meteen tests uitgevoerd. Wie symptomen vertoonde, werd meteen naar een ziekenhuis getransporteerd.

“Ik ben blij dat ik kon vertrekken”, reageert Sarah Arana. “Het werd tijd voor een deftige quarantaine, want deze omstandigheden waren allesbehalve ideaal.”

De medisch maatschappelijk werkster vindt dat haar regering veel sneller had moeten ingrijpen. “De situatie groeide Japan boven het hoofd. Dat volk had deze last niet moeten dragen, ik ben hen eeuwig dankbaar.”

De teller van het aantal besmettingen op de ‘coronacruise’ staat inmiddels op 356. Cheryl en Paul Molesky hoefden dan ook niet lang na te denken over de vraag of ze naar de Verenigde Staten zouden terugkeren. “Ik ben blij dat we weg kunnen. Nu moeten we wel opnieuw in quarantaine, dat is natuurlijk een grote ontgoocheling. De omstandigheden zullen allicht zwaarder zijn dan op de Diamond Princess.”

Cheryl filmde het moment waarop ze met de andere Amerikanen in het vliegtuig stapte. “We zijn uitgeput, maar nu zijn we toch op weg naar huis. Dat geeft een goed gevoel. De maskers die we moeten dragen, maken het er echter niet makkelijker op. Op de bus moest iedereen ook nog eens verplicht naar het toilet gaan.”

400 Americans traded quarantine on a cruise ship for isolation in the US with the threat of #coronavirus looming. Cheryl Molesky sent us this inside look at what it’s like on the flight home, with what she calls ‘an isolation chamber’. Follow along on @NBCNightlyNews @NBCNews pic.twitter.com/EYcLrTSdCR Janis Mackey Frayer(@ janisfrayer) link

In Japan zijn inmiddels 413 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Eén slachtoffer is ook effectief overleden.

Heel anders is de situatie op het Nederlandse cruiseschip Westerdam. Meer dan duizend passagiers mochten vanuit Cambodja huiswaarts keren omdat gedacht werd dat de boot virusvrij was. Na een vlucht naar Maleisië testte een Amerikaanse vrouw echter tóch positief. Op het schip zitten nu enkel nog 747 bemanningsleden en 233 reizigers.

De meesten waren zaterdag naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh gevlogen, waar ze volgens de ‘New York Times’ aan lokale sightseeing deden of verder doorreisden. Gisteren waren heel wat reizigers alweer onderweg naar bestemmingen in ten minste drie continenten, onder meer naar de Verenigde Staten, Nederland en Australië. Vandaag vertrekken allicht ook een tiental Belgen.

Het boezemt expert William Shaffner van het Vanderbilt University Medical Center schrik in. Hij sprak in de ‘New York Times’ van een mogelijk “kantelmoment” in de verspreiding van het virus buiten China. “We hebben nu veel passagiers in heel wat landen die besmet kunnen zijn. Het enige dat nodig is om de weegschaal te doen kantelen, is een nieuwe uitbraak in een ander land.”