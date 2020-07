Van Damme: “We zijn aan tweede coronagolf begonnen” - Aantal besmettingen stijgt al een paar dagen op rij IB TTR HLA

14 juli 2020

04u24

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM Nieuws 1160 Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is Europa begonnen aan een tweede coronagolf. Alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus leest u in deze liveblog. In ons land is het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met Covid-19 in de voorbije week gestegen met 11 procent , tot 95,3. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.781 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, ofwel 74 meer dan het totaal dat gisteren werd gecommuniceerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

• Het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen op rij. “Als mensen zich aan de zouden regels houden, zouden we deze stijging niet mogen zien”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme. Hij waarschuwt dat er een tweede coronagolf is begonnen in Europa: “Op een toenemend aantal plaatsen in Europa nemen de besmettingen toe. Het lijkt alsof we weer de controle kwijt zijn”.

• Contacttracing gaat er in België heel anders aan toe: “In Nederland duurt gesprek 2 uur, hier kwartier”.

• De post openen, naar de bioscoop gaan of fitnessen? Dit is het risico op besmetting dat eraan verbonden is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van maandag 13 juli terug.