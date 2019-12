Van dak gegooide sofa belandt op Edita (30): "Een geluk dat ze nog leeft" Tom Tates

17 december 2019

11u58 0 Een nagelstyliste in de Schotse stad Aberdeen is zwaargewond geraakt bij een bizar ongeval. Twee mannen kieperden achteloos een driezitsbank van het dak, waardoor het meubelstuk op Edita Butkeviciut belandde. Door het gevaarte dat op haar viel, brak ze haar wervelkolom, schouder, dijbeen en enkel. De mannen van 31 jaar en 16 jaar zijn opgepakt.

De van oorsprong Litouwse Butkeviciut, werkzaam bij de Nailco Nail Bar in Aberdeen, wilde op 7 december tijdens haar lunchpauze wat vuilniszakken op straat zetten. Terwijl ze dat deed, belde ze haar vriend. Tijdens het gesprek viel de lijn plotseling dood. Omdat de vrouw niet terugkeerde van haar lunch, probeerden collega's telefonisch contact met haar te krijgen. Een voorbijganger trof haar enige tijd later zwaargewond aan en alarmeerde de politie. Daarna werd Edita in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens haar vriend Daniel Ferreira hebben artsen tegen hem gezegd dat de vrouw van geluk mag spreken dat ze nog leeft. “De artsen zijn ongelooflijk goed voor haar geweest”, vertelt hij aan de Britse krant Daily Mirror. Hij benadrukt dat Butkeviciut naar verwachting zeven weken in het ziekenhuis moet blijven.



Het dagblad en andere media spraken ook met de man die haar vond op de onheilsdag. “Ik hoorde haar schreeuwen, dus ik belde het alarmnummer. Ik moest drie keer vertellen dat er een bank op haar was gevallen, want ze vonden het moeilijk te geloven.”



De uitbaatster van de nagelstudio, zocht Butkeviciut nog diezelfde dag op in het ziekenhuis. “Edita is een sterk persoon. Ze is mentaal erg krachtig en weet zeker dat ze beter zal worden. Nu al heeft ze een paar voorzichtige stapjes kunnen zetten”, aldus Gemma Ritchie.



Daniel, die door een collega van Edita werd geïnformeerd, wijkt geen moment van haar zijde, zo stelt hij in het onderstaande filmpje. “Ze heeft pinnen in haar rug en slaapt veel om met de pijn om te kunnen gaan.” De aangehouden mannen moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun daad.