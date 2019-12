Exclusief voor abonnees

Van corruptie beschuldigde Israëlische premier stelt zijn politieke dood weer eventjes uit

Netanyahu toch opnieuw verkozen als boegbeeld van zijn partij

Guy Van Vlierden

27 december 2019

17u11

Hij wordt officieel beticht van fraude, omkoperij en misbruik van vertrouwen — en zodra hij premier af is, dreigt er een proces. Maar toch is de Israëlische regeringsleider Netanyahu weer met grote voorsprong verkozen als kopman van zijn partij, klaar om in maart naar de stembus te gaan.