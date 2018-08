Van chemo tot sixpack: man (30) deelt foto’s van ongelofelijke transformatie die hij in amper 6 maanden tijd onderging KVDS

17 augustus 2018

11u22

Bron: NZ Herald 0 Twee weken kreeg de Nieuw-Zeelandse Gary-John Hill (30) nog toen hij in september vorig jaar bij de dokter langsging omdat hij maar niet af raakte van een hardnekkige hoest. Hij bleek op verscheidene plaatsen in zijn lichaam tumoren te hebben en startte de volgende dag al met chemotherapie. Want hij wilde zich niet laten doen. Hij vocht terug. En hoe.

“Ik voelde me eigenlijk best goed vóór ik die hoest kreeg”, vertelt de personal trainer uit Kerikeri aan de krant NZ Herald. “Ik dacht dat het gewoon een verkoudheid was. Uiteindelijk ging ik toch naar de dokter en die ontdekte dat ik een gigantische tumor in mijn borst had. Die duwde tegen mijn hart en bedekte mijn longen. Ik had ook tumoren in mijn longen zelf, mijn nek en mijn nieren.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten waren niet goed. De kanker was al in het laatste stadium (IV) en als hij niet meteen aan chemotherapie begon, zou hij nog maar twee weken te leven hebben. De volgende dag startte hij daarom al met de behandeling. “Het was zo griezelig”, zegt hij daarover. “Het ene moment leek ik nog gezond en het volgende was ik stervende.”





7 maanden onderging hij de chemo en dat was zwaarder dan hij kan uitdrukken. “Er waren momenten dat ik gewoon wilde sterven, zo erg was het. Het kon me op zeker moment echt allemaal niet meer schelen”, vertelt hij. Dat hij niet meer naar buiten mocht omdat zelfs de kleinste infectie dodelijk kon zijn, viel hem enorm zwaar. “Ik mocht niemand zien, zelfs mijn familie niet. Alleen de mensen die het dichtste bij me stonden.” (lees hieronder verder)

Het einde van de behandeling kwam geen moment te vroeg. De ziekte had zijn lichaam zwaar toegetakeld en hij was bijna 30 kilogram afgevallen. “De kanker was weg, maar de behandeling zou me uiteindelijk nog kleingekregen hebben”, zegt hij. “Toen ze achter de rug was, was ik nog maar een schaduw van de man die ik ooit geweest was.”

Opgave

Gewoon uit zijn ziekenhuisbed komen was al een opgave. Toen hij eindelijk naar huis mocht, was hij zwak, stil en futloos. “Ik was nog altijd in behandelingsmodus”, zegt hij, “waarbij ik moest opletten voor bacteriën. Ik was nog altijd bang voor iedereen. Ik was bang om naar de supermarkt te gaan en naar de fitness, waar ik weer wat wilde aansterken.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk vond hij zijn zelfvertrouwen terug en begon hij zijn zorgen een beetje los te laten. Hij sloeg weer aan het trainen en hoewel hij naar eigen zeggen eerst maar traag vooruitgang boekte, sloeg dat al snel om. “Aanvankelijk deden mijn benen en buikspieren al pijn als ik 200 meter liep. Ik worstelde om mijn armen op te tillen. Ik zag er toen best grappig uit. Als een oud mannetje.”

Week na week slaagde hij erin om zwaardere gewichten de lucht in te tillen. En hij begon zich weer de oude te voelen. Meer nog, maandag vertrekt hij richting Las Vegas om er deel te nemen aan een internationale fitnesswedstrijd, de WBFF Worlds. “Het is de eerste keer dat ik aan zoiets meedoe. Ik ben een beetje nerveus. Maar ik voel me tegelijk zo gelukkig dat ik genezen en aangesterkt ben”, zegt hij. “En dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal.” (lees hieronder verder)

Hij heeft nog altijd een tumor in zijn borst, maar de kwaadaardige kankercellen zijn verdwenen. Hij moet nu wel nog elke drie maanden naar het ziekenhuis voor een check-up. En hij maakt intussen weer volop toekomstplannen met zijn vrouw. Want ze willen graag kinderen. Voor de chemo hem onvruchtbaar maakte, namen dokters nog stalen van zijn sperma. Die werden ingevroren en kunnen nu ingeplant worden bij zijn echtgenote, zodat hun droom toch nog in vervulling kan gaan.

Transformatie

Hill deelde dinsdag foto’s van zijn ongelofelijke transformatie op Facebook, waar hij bewonderende reacties kreeg. Op het ene beeld is hij te zien tijdens zijn chemobehandeling, bleek en zwak, op het andere zoals hij nu is: gespierd, bruin en met opnieuw een flinke haardos.