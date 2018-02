Van caravanverkoper tot miljonair: het opmerkelijke verhaal van opa John die plots stinkend rijk werd TTR

23 februari 2018



Bron: BBC 0 Al jarenlang verkoopt John Hesp met veel passie caravans. De 64-jarige grootvader uit Yorkshire, gelegen in het noorden van het Verenigd Koninkrijk, gaat een keer per maand naar het casino in zijn buurt om te pokeren. Als grote pokerliefhebber stond een reisje naar Las Vegas op zijn bucketlist. Zonder veel ervaring aan de pokertafel, keerde hij tot zijn grote verbazing naar huis met een fortuin.

John, die af en toe een spelletje poker speelt in het lokale casino van Hull, schreef geschiedenis tijdens de World Series of Poker in Las Vegas. De verbazing bij de zestiger was dan ook groot toen hij er maar liefst 2,6 miljoen dollar won. "Zelfs in mijn wildste dromen had ik hierover niet durven dromen", vertelt John. "Het stond gewoon op mijn bucketlist om in Las Vegas eens te pokeren. Mijn doel was om in de top 1000 te eindigen en een beetje plezier te maken. Meer niet."

Geluk

Ondanks zijn gebrek aan ervaring heeft de underdog van de pokerwereld heel wat professionele spelers verbaasd. Zijn succesverhaal bestaat naar eigen zeggen vooral uit een stevige portie geluk. "Ik ben geen geoefende speler die meer dan vier keer per week pokert. Amper een keer per maand ben ik te vinden in het casino van Hull", aldus John. "Een ster zijn in de internationale pokerwereld is voor mij een sprookje."

Hoewel hij 64 jaar is, voelt hij zich niet te oud tussen de andere spelers die een stuk jonger zijn. Al merkt de grootvader wel een paar verschillen op. Volgens John beleven de jongeren vandaag te weinig plezier tijdens het pokeren. "Ze moeten niet bang zijn om een praatje te maken. Ze zitten daar maar gewoon. Sommigen zien eruit alsof ze nog nooit daglicht gezien hebben." Voor de zestiger is pokeren geen professionele gelegenheid, maar vooral een sociaal gebeuren. Een spelletje online poker zegt hem dan ook niets. "Het is niet hetzelfde. Je ziet de ogen niet van je tegenspelers of voelt niet welke sfeer er in de kamer hangt."

Succesverhaal

Hoewel hij nu internationaal bekend is en er aanzienlijk meer geld op zijn bankrekening staat, is zijn leven niet echt veranderd. Geen luxueuze reizen, een grote villa of een dure auto op de oprit. John verkoopt zoals voordien nog steeds caravans, zet nooit meer dan 10 euro in tijdens een spelletje poker en logeert op vakantie in - je raadt het al - een caravan. "Ik geef toe dat ik gewoon erg saai ben. Ik geef geen geld uit aan dure kleren of een Rolex". John, een echte familieman, gaf een groot deel van de geldsom aan zijn familieleden. Een ander deel investeerde hij in zijn zaak.

Het opmerkelijke leven van de man fascineert ook Hollywood. John werd gecontacteerd door enkele producers die graag zijn leven willen verfilmen. Over wie de hoofdrol mag spelen, hoeft hij niet lang na te denken. "George Clooney, of misschien Tom Hanks. Maar Hollywood zal uiteindelijk beslissen." Een film is leuk, maar hoeft niet voor John. Die wil vooral gewoon af en toe een spelletje poker spelen in het lokale casino van Hull.