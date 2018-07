Van beademing afhankelijke vrouw (68) sterft nadat leverancier stroom afsluit Leon van Wijk

08 juli 2018

12u52

Bron: AD 0 Een Amerikaanse vrouw die afhankelijk was van een elektrische zuurstoftank is afgelopen week om het leven gekomen nadat het energiebedrijf haar stroom had afgesloten. Dat gebeurde vanwege een betaalachterstand, maar de familie deed er naar eigen zeggen alles aan om die in te halen. "Met stroom had mijn moeder nog geleefd.''

De 68-jarige Linda Daniels uit de staat New Jersey kreeg volgens de lokale nieuwssite News 12 sinds april terminale zorg, omdat ze leed aan ernstig hartfalen. Ze was afhankelijk van een zuurstoftank, die op stroom werkte. Afgelopen donderdag werd de elektriciteit in haar woning afgesloten, volgens haar familie uit het niets.



Het zou bloedheet geworden zijn in de woning en de zuurstoftank van Daniels raakte leeg. "Het was moeilijk haar zo te zien lijden'', vertelt haar kleindochter. "We haalden ijs en hielden dat tegen haar aan, we wapperden, probeerden het koeler te maken'', vult Daniels' dochter aan. "Maar we konden de zuurstoftank niet aanzetten.''



De familie liet een ambulance komen, maar de vrouw overleed een uur nadat de hulpverleners waren vertrokken en zeven uur nadat de stroom was afgesloten. Het is niet duidelijk waarom de ambulanciers waren vertrokken, of waarom de vrouw niet naar een ander huis mét stroom kon worden verplaatst. Mogelijk was ze daarvoor te broos. Het is bovendien niet zeker of de vrouw is overleden door een eventueel zuurstoftekort.

Dag later weer stroom

De familie begrijpt niet waarom de stroom werd afgesloten. Daniels' zoon wist wel dat zijn moeder onbetaalde rekeningen had, maar slechts enkele dagen voor haar dood had hij nog 500 dollar overgemaakt naar het energiebedrijf. Als de leverancier een brief heeft gestuurd, heeft de familie die naar eigen zeggen nooit gezien. "Ik ben verdrietig en boos'', zegt haar zoon. "Mijn moeder zou waarschijnlijk nog hebben geleefd als de stroom niet was afgesloten.''



Het energiebedrijf laat weten dat de elektriciteit inderdaad werd afgesloten vanwege de schulden. De organisatie heeft meermaals geprobeerd contact te zoeken met de familie, maar tevergeefs. Het bedrijf wist bovendien niet dat er een zieke vrouw in de woning verbleef. Toen de leverancier daarover een melding kreeg, werd meteen geprobeerd de aansluiting te herstellen. Dat gebeurde de ochtend na Daniels' dood.

