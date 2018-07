Van babymoorden verdachte Britse verpleegster voorlopig vrij TTR

06 juli 2018

14u09

De verpleegster die dinsdag werd opgepakt op verdenking van de dood van acht baby's en poging tot moord op zes andere is voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de politie van Cheshire vandaag meegedeeld. De 28-jarige Lucy Letby, verpleegster van het Countess of Chester Hospital in het noordwesten van Engeland, werd dinsdag gearresteerd in het kader van een onderzoek naar de dood van 17 baby's en de malaise van 15 borelingen tussen maart 2015 en juni 2016 in de kraamafdeling van het ziekenhuis. De politie voerde huiszoekingen uit bij de verdachte en bij haar ouders.

De politie zei vandaag dat "de gearresteerde vrouw dinsdag werd vrijgelaten in afwachting van het lopende onderzoek". "Deze zaak heeft een enorme impact op alle (betrokken) families, het personeel en de patiënten van het ziekenhuis, en ook de bevolking. De ouders van de baby's worden op de hoogte gehouden en worden bijgestaan door speciaal opgeleide agenten", verklaarde de politie in een communiqué. "Dit is een uiterst moeilijke periode voor alle gezinnen (...) en nabestaanden die op zoek zijn naar antwoorden over wat er met hun kinderen is gebeurd".

Hoofdinspecteur Paul Hugues belast met de zaak had dinsdag gezegd dat de arrestatie van de vrouw "een belangrijke stap" in het dossier is, maar dat "het onderzoek wordt voortgezet".

Het onderzoek werd in mei 2017 geopend na de dood van 15 baby's tussen juni 2015 en juni 2016, en werd na nieuwe verdachte doodsoorzaken uitgebreid. Volgens een in juli 2016 gepubliceerd rapport door het Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH) maakten kinderartsen zich grote zorgen omdat het sterftecijfer bij pasgeboren kindjes sinds juni 2015 opvallend was gestegen op de kraamafdeling van het ziekenhuis. Hun dood was "onverklaarbaar" of "onverwacht".