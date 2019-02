Van Antwerpen tot Zuid-Afrika: ook bij deze 5 waanzinnige bankkraken sloegen dieven toe via tunnel kg

04 februari 2019

13u27

Bron: The Citizen, The Guardian, Washington Post, India Times, Bild 34 Een gat in de vloer en een tunnel: meer was er niet nodig om een twintigtal kluisjes in het Antwerpse filiaal van BNP Paribas Fortis te kraken . Een gewaagd plan, maar historisch gezien absoluut geen uitzondering. Haalden de dieven de mosterd misschien bij deze andere spectaculaire inbraken?

Frankrijk, 1976: “kraak van de eeuw”

De beruchte bankroof in Nice werd door de Franse media de “kraak van de eeuw” genoemd. Tijdens de inbraak in 1976 werd zo’n 29 miljoen euro gestolen uit de kluizen van een Société Générale-filiaal in de Franse badstad. Vier maanden lang was een bende gangsters onder leiding van Albert Spaggiari in de riolering van de stad afgedaald om daar een tunnel uit te graven naar de bank. Op een vrijdagavond brak de bende binnen, waar ze 371 kluisjes leeg roofden. Toen het bankpersoneel maandagmorgen de kluis opende, vond men nog een boodschap op de muur gekalkt: “Zonder haat, zonder wapens, zonder geweld”.



Enkele maanden later werd Spaggiari opgepakt. Maar tijdens een verhoor bij de onderzoeksrechter kon de waaghals toch nog ontsnappen door uit het raam te springen en te vluchten op de motorfiets van een medeplichtige. Hij bleef nog twaalf jaar op de vlucht tot zijn dood in Italië in 1989.

Zuid-Afrika, 1977: meneer ‘Nachtegaal’

In 1977 huurde meneer ‘Nightingale’ (‘Nachtegaal’) een winkelpand in de Zuid-Afrikaanse stad Krugersdorp. Ongeveer drie maanden later zou hij spoorloos verdwijnen, en met hem zo’n één miljoen Zuid-Afrikaanse rand (ongeveer 65.000 euro) uit de bank in de buurt.



Op een maandagmorgen begin april ontdekte het bankpersoneel een tunnel in de kluis van de bank die linea recta naar het winkelpand van meneer Nightingale leidde. Het onderzoek wees uit de man het pand huurde onder een valse naam, en gedurende drie maanden lang met verschillende anderen aan de tunnel had gewerkt. De ramen van het winkelpand werden afgeplakt met kranten tegen eventuele pottenkijkers.



In het weekend hadden de criminelen ingebroken en op hun gemak het geld en de juwelen ingepakt. Uit enkele etensresten werd duidelijk dat ze zelfs tijd hadden gehad om een maaltijd te bereiden in de kluis. Ze blijven tot op de dag van vandaag op vrije voeten.

Duitsland, 2013: ontsnapt via tunnel

Ook in Berlijn sloegen dieven hun slag. Met een tunnel van 30 meter vanuit een ondergrondse parkeergarage kon een bende in januari 2013 binnendringen in een Berlijnse bank. De inbrekers kraakten meerdere kluisjes en maakten zich daarna uit de voeten met een buit van tien miljoen euro. Net op tijd, aangezien een alerte nachtwaker meteen de politie had verwittigd nadat hij rook zag komen uit de kamer met de kluisjes. Desondanks zijn de daders nog niet gevat.

In 1995 werd de Duitse hoofdstad overigens opgeschrikt door een variatie van de tunnelkraak. Vier overvallers bestormden toen een Berlijnse bank, gijzelden zestien mensen en kregen 3,6 miljoen euro losgeld. Ze eisten toen ook een helikopter, maar hebben die nooit gebruikt. Achttien uur later na het begin van de gijzeling werd gemeld dat de gijzelnemers plots verdwenen waren: ze leken in rook te zijn opgegaan.

De politie stond voor een mysterie, tot men de kelder van de bank onder de loep nam. Daar werd een zelfgegraven tunnel gevonden van 115 meter lang en met een gemiddelde diameter van 75 centimeter. De constructie kwam uit op een parkeergarage waar wellicht een vluchtauto had gestaan. De dieven hadden de tunnel zelf gegraven in de maanden voor de overval, maar de constructie was nooit opgemerkt.

India, 2017: klant stuit op gat in de muur

Op 13 november 2017, net nadat de Bank of Baroda in het Indiase Navi Mumbai zijn deuren had geopend, daalde een klant af naar de kluis van de bank. Daar trof hij chaos aan: verschillende van de kluisjes waren geopend en leeggehaald, en in de muur zat een groot gat.



Een groep van vijf tot zeven inbrekers had het weekend daarvoor ingebroken via een tunnel van bijna tien meter lang, zo bleek later. Uit een twintigtal kluisjes plunderden ze tot 417.000 euro. De politie arresteerde elf verdachten, maar het meesterbrein achter de operatie wordt nog gezocht, volgens Indische media.

Brazilië, 2017: mislukte bankroof

Datzelfde jaar kon de “grootste bankroof ooit in Brazilië” nipt vermeden worden toen de politie een groep van zestien verdachten oppakte. Zij hadden maanden gewerkt aan een tunnel van maar liefst 500 meter (!) naar een filiaal van de Banco do Brazil. De tunnel was zo goed als af, maar de bende werd opgerold voor de bankkraak kon plaatsvinden. De inbrekers in spe lieten aan de politie weten dat ze van plan waren om 270 miljoen euro te stelen.

Bijna vijftien jaar geleden slaagde een bende in het Braziliaanse Fortaleza wél in hun opzet. In de zomer van 2005 werd een tunnel gegraven naar een vestiging van Banco Central waar de inbrekers 38 miljoen euro meegraaiden. De tunnel had een doorsnede van slechts 70 centimeter en was 78 meter lang. In het jaar daarop werden tientallen verdachten opgepakt, waaronder één van de vermeende bedenkers van het plan, maar de politie kon tot nu toe slechts 4 miljoen euro recupereren.

