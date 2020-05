Van anderhalve meter afstand geen sprake: bijzonder druk in metro Parijs en Londen TT

11 mei 2020

12u06

Bron: BFMTV, ANP 0 Zowel in Parijs als in Londen hebben duizenden inwoners zich vanmorgen opnieuw richting hun werkplek begeven, en veel pendelaars namen daar toch het openbaar vervoer voor. Dat zorgde bij momenten voor wel heel erg drukke trein- en metrostellen.

In de Franse hoofdstad begaf ook een reporter van de zender BFMTV zich in de drukke lijn 13, waar ze opeengepropt moest rechtstaan met tientallen andere reizigers om zich heen. Iedereen draagt weliswaar een verplicht mondmasker, maar van enige afstand tot elkaar, laat staan de aangeraden anderhalve meter, is totaal geen sprake. Omdat er minder metro's rijden, is het bovendien extra druk op een aantal lijnen en in een aantal stations.

De Franse regering heeft met ingang van vandaag een aantal coronamaatregelen in het land versoepeld. Winkels kunnen weer open en burgers kunnen ook zonder dringende reden hun huis uit. Maar de autoriteiten in Parijs proberen ervoor te zorgen dat in de spitsuren mensen uitsluitend voor hun werk van het openbaar vervoer gebruikmaken. Ze moeten een werkgeversverklaring meenemen waar op staat hoe laat en waar ze moeten werken.

Déconfinement: la ligne 13 du métro parisien déjà bondée ce matin pic.twitter.com/K4dRLYBmOp BFM Paris(@ BFMParis) link

Zelfde taferelen in Londen

Ook in Londen was het vanmorgen op sommige trein- en metrostellen behoorlijk druk. Premier Boris Johnson gaf gisterenavond een toespraak waarin hij aankondigde dat werknemers zich vanaf deze week weer naar hun werkplek mochten begeven, als ze niet kunnen thuiswerken.

Johnson riep tegelijkertijd op zoveel mogelijk het openbaar vervoer te vermijden, en in de plaats daarvan te voet, met de fiets of met de auto te gaan. Minister Dominic Raab, die Johnson vervang toen hij zelf buiten strijd was door het coronavirus, benadrukte vanmorgen opnieuw dat die regel echter pas vanaf woensdag geldt.