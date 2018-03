Van aliens tot terrorisme: Russen speculeren 50 jaar later nog over mysterieuze dood van kosmonaut Gagarin TTR

26 maart 2018

13u03

Bron: Belga 0 Joeri Gagarin, bijgenaamd de "Columbus van de Cosmos" of de "eerste popster van het Oostblok", was de eerste mens in de ruimte in 1961. Bijna zeven jaar later kwam hij om tijdens een ongeluk met een gevechtsvliegtuig. Morgen is hij exact vijftig jaar dood. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds een mysterie. Sinds zijn mysterieuze dood duiken er voortdurend theorieën op.

Joeri Aleksejevitsj Gagarin, een op 9 maart 1934 geboren boerenzoon, raakte geselecteerd voor de eerste Sovjet-kosmonautenklas en speelde het klaar om op 12 april 1961 met zijn Vostok-1 de allereerste mens in de ruimte te worden. Berichten dat zijn missie van 108 minuten bij de terugkeer bijna fataal afliep, kwamen pas later bovendrijven en werden zelfs nog in 2007 in het vluchtleidingscentrum Tsoup nabij Moskou ontkend.

Hoe dan ook, Gagarin werd een uithangbord van de Sovjet-Unie en mocht wereldwijd zijn triomf vieren. Vreemd genoeg viste hij nadien steeds naast het net om opnieuw de ruimte in te gaan, al zijn er bronnen die zeggen dat sommigen hun held liever niet bij een eventueel ongeluk wilden zien omkomen. Bovendien bleek Gagarin, net als sommigen van zijn collega's, niet vies te zijn van alcohol en andere dames dan zijn vrouw.

Tragische trainingstocht

Een ongeval kwam er toch, op 27 maart 1968. Maar niet in de ruimte. Tijdens een trainingstocht nabij Moskou met een Mig-15 gevechtstoestel kwam Gagarin op 34-jarige leeftijd om het leven, net als zijn co-piloot. "Mijn missie zit erop. Ik keer terug" waren de laatste woorden van Gagarin vlak voor zijn dood.

Op last van het Centraal Comité van de Communistische partij werd de volgende dag een staatscommissie opgericht om het ongeluk te onderzoeken. Korte tijd later werd geheimhouding over de conclusies bevolen om te vermijden dat er geen twijfel zou ontstaan omtrent de professionele bekwaamheid van de held van de natie. Bovendien werd de commissie ontbonden. Het enige officiële document is het door het Politbureau ondertekende overlijdensbericht waarin staat dat beide piloten "tengevolge van een catastrofe tijdens een oefenvlucht zijn omgekomen". Er werd met geen enkel woord over een oorzaak gerept.

Mysterieuze oorzaak

Er ontstond een waaier van verklaringen en speculaties, de ene al wat spectaculairder dan de andere, zoals terrorisme. Meer bepaald zou secretaris-generaal Leonid Brezjnev van de Sovjet-Russische communistische partij, vanwege de populariteit van Gagarin, hebben bevolen de kosmonaut te doden. Of dat de Held van Sovjet-Unie slachtoffer was geworden van de wraak van buitenaardse wezens.

Meer plausibel: botsing met een vogel - maar door ornithologen ontkracht - of met een weerballon. Mogelijk was de cabine van de Mig niet helemaal afgesloten waardoor beide inzittenden naar buiten zijn geslingerd. Of zou het toestel in de wervelstroom van een ander zijn geraakt. Volgens een andere theorie was Gagarin ladderzat in de Mig gestapt. De vreemdste theorieën duiken op, maar tot nog toe weet niemand precies hoe Joeri Gagarin om het leven kwam.

