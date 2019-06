Van 90 naar 80 km/h op Franse wegen: nog geen jaar na invoering zet Assemblee licht op groen voor versoepeling mvdb

07 juni 2019

15u14

Bron: Le Monde 3 De snelheidsverlaging op Franse secundaire wegen van 90 km/h naar 80 km/h gaat amper een jaar na de invoering gedeeltelijk op de schop: de Assemblee heeft het licht op groen gezet voor een versoepeling waarbij departementen en burgemeesters zelf kunnen beslissen.

De doorgevoerde verlaging op 1 juli 2018 omvatte meer dan 400.000 kilometer aan Franse wegen. Een afname van de maximumsnelheid was volgens de Franse regering een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om het aantal verkeersdoden te doen dalen. Een manier om extra snelheidboetes uit te schrijven en zo de schatkist te spijzen, klonk het verwijt van de tegenstanders.



Vandalisme

Ook de ‘gele hesjes’ spraken van een pestmaatregel. Bij hun eerste protesten rond de (inmiddels afgevoerde) accijnzenverhoging van de dieselprijs, klonk het luid en duidelijk dat de snelheidsverlaging meteen diende geschrapt te worden. Een groot deel van de manifestanten woont in landelijke gebieden en wordt dagelijks met de nieuwe verkeerssituatie geconfronteerd. Het bleef niet bij demonstreren alleen: duizenden snelheidscamera’s zijn de afgelopen maanden het slachtoffer geworden van vandalisme. Geschat wordt dat 80 procent van de camera’s inactief is.



Frans premier Édouard Philippe ging vorige maand overstag en liet zijn aanvankelijke protest tegen een versoepeling varen. Een amendement aan de wet dat de steun heeft van president Macrons partij La République En Marche voorziet nu dat voorzitters van een Conseil départemental (de verkozen raad van een departement) in samenspraak met burgemeesters kunnen aftoetsen of een eventuele verhoging naar 90 km/h opportuun is. Zij krijgen hierover de eindverantwoordelijkheid. Die wijziging is gisteravond laat goedgekeurd in de Assemblee. De tekst gaat nu naar de Senaat waar hij later wordt besproken. Deze zomer overal als vanouds 90 km/h rijden op Franse departementale wegen, is dus niet aan de orde.



Volgens de Franse minister van Verkeer Elisabeth Borne heeft de 80 km/h- verlaging in de tweede helft van 2018 geleid tot 127 minder verkeersdoden. Cijfers die oppositiepartij Les Républicains, voorstander van een versoepeling, in twijfel trekken.



In 2017 vielen er 3.500 verkeersdoden op Franse wegen (66,9 miljoen inwoners), bijna dubbel zoveel dan in het Verenigd Koninkrijk (1.792 verkeersdoden; 65,6 miljoen inwoners).