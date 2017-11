Vampiers en bezeten kinderen? Heksenjacht maakt macabare opmars En niet alleen in landen als Congo en India Sacha Kester

14u34

Bron: Volkskrant.nl 0 Hollandse Hoogte/Kris Pannecoucke Een priester voert een genezingsritueel uit in Kinshasa. Congolese kerken verdienen veel geld aan duiveluitdrijvingen. Het gebeurt steeds meer, volgens de VN, en niet alleen ver weg: moord en mishandeling op beschuldiging van tovenarij. Veel slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

Toen de Zimbabwaanse leider Robert Mugabe deze maand zijn vicepresident probeerde te wippen, was een van de argumenten voor het ontslag dat hij medicijnmannen had geraadpleegd om Mugabes positie te verzwakken. Het was niet de eerste keer dat Mugabe iemand wegens hekserij de deur wees: ook de vorige vicepresident werd hiervan beschuldigd. En Mugabe is niet de enige. In tal van landen worden heksenjachten gehouden, steeds vaker en met steeds meer geweld, volgens de Verenigde Naties.



"Exacte cijfers hebben we niet, maar tienduizenden mensen zijn zwaar mishandeld of gedood", zegt Gary Foxcroft van de Witchcraft and Human Rights Information Network (WHRIN), een internationale organisatie die probeert het onderwerp op de agenda te krijgen. "In landen als Peru en Papoea-Nieuw-Guinea zijn vaak oude vrouwen het slachtoffer, terwijl in Nigeria en de Democratische Republiek Congo kinderen soms wekenlang in kerken worden opgesloten omdat ze bezeten zouden zijn van boze geesten. Ze worden ook geslagen om de geesten uit hun lichaam te drijven - soms tot de dood erop volgt."

Mislukte oogst

Het kan je zomaar overkomen, vertelt Foxcroft via Skype. De oogst is mislukt, iemand in het dorp is ziek geworden of het heeft zo veel geregend dat de rivier is overstroomd. In een samenleving waar magie een logische verklaring is voor alles wat mensen kan overkomen, wordt al snel gedacht dat iemand deze rampspoed met opzet over het dorp heeft afgeroepen, en dan is een zondebok zo gevonden. "Dat zijn zelden mannen", zegt Foxcroft. "Het zijn vrouwen, kinderen en gehandicapten. De zwakkeren, die zich niet kunnen verdedigen."



Toch is angst niet altijd de drijfveer van de vingerwijzers: soms komt het opvallend goed uit dat een zeker persoon van hekserij wordt verdacht. Als er bijvoorbeeld geruchten worden verspreid over een oud vrouwtje dat een aantrekkelijk stukje land bezit, is de kans groot dat zij wordt verdreven of vermoord, waarna het land voor een prikkie kan worden overgenomen. "En ik ken een bizar verhaal uit de Indiase deelstaat Assam, waar iemand zijn mobieltje kwijtraakte en de medicijnman zei: "Offer een kind en je vindt het terug'" vertelt Foxcroft. "Toen is het 8-jarige kind van de buren vermoord. Ik weet niet of de telefoon ook is teruggevonden."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee