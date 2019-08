Valt de Italiaanse regering begin volgende week? Florian Van Impe

10 augustus 2019

14u04

Bron: Belga, Repubblica.it 0 In Italië is het de grote vraag: zal de regering vallen? Begin volgende week worden cruciale vergaderingen gehouden om de volgende stappen naar mogelijk vervroegde verkiezingen te bepalen. De regering van Lega en Vijfsterrenbeweging wankelt al weken, maar lijkt sinds enkele dagen echt op vallen te staan.

De fractieleiders in de Italiaanse Kamer plannen dinsdag een vergadering om een uitweg te vinden uit de huidige politieke crisis. Kamervoorzitter Roberto Fico heeft een vergadering belegd om 12 uur. Maandag om 18 uur komen de fractieleiders in de Senaat al samen.

Matteo Salvini, de extreemrechtse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, kondigde gisteren al aan dat hij in de Senaat een motie van wantrouwen zal indienen tegen de regering van premier Giuseppe Conte. Volgens Salvini zijn er te veel "neens" binnen de regering. De parlementsleden zullen moeten terugkeren uit vakantie om over de motie te stemmen.

Coalitiepartner Di Maio van de Vijfsterrenbeweging noemt de keuze van Salvini “egoïstisch”, “Het Italiaanse volk gaat gebukt onder een absurde regeringscrisis, gewild door de Lega. Ze hebben dit jaar duidelijk tijd besteed aan het controleren van de peilingen.” Volgens de recenste peilingen zou de Lega van Salvini maar liefst 38% van de stemmen halen, gevolgd door de centrumlinkse PD met 22,4% en de Vijfsterrenbeweging met 17,5%.

Vandaag voerde Salvini de druk voor vervroegde verkiezingen verder op. Na een hele reeks campagnebijeenkomsten langs de Adriatische kust wordt hij vanmiddag verwacht in de Zuid-Italiaanse badstad Policoro. Morgen wordt hij op Sicilië verwacht. Tijdens deze strandtoers krijgt zijn coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging, er stevig van langs en profiteert hij ervan om in ontbloot bovenlijf op de foto te gaan met zijn aanhangers.

Of Salvini ook echt zijn verkiezingen zal krijgen, is onzeker. In Rome doet het gerucht de ronde dat de Vijfsterrenbeweging een nieuwe regering zal vormen met steun van een deel van de centrumlinkse PD en andere parlementsleden. Binnen de PD zouden vooral de vleugel rond oud-premier Matteo Renzi zo'n regering willen steunen.

Ook paus Franciscus mengde zich in het politieke debat: “Ik maak me ernstig zorgen, want ik hoor speeches die lijken op die van Hitler in 1934. Eerst wij, wij, wij. (Verwijzend naar de speeches van Salvini, red.) Die gedachten boezemen angst in. Soevereiniteit betekent geslotenheid. Een land moet soeverein zijn, maar niet gesloten. Soevereiniteit moet worden verdedigd, maar de betrekkingen met andere landen en met de Europese Gemeenschap moeten ook worden beschermd en bevorderd. Soevereiniteit is een overdrijving die altijd slecht eindigt: het leidt tot oorlogen.”