Valt Californië uiteen in drie aparte staten? Kiezers moeten beslissen

13 juni 2018

20u57

Bron: BBC, CNN 0 De inwoners van Californië zullen in november moesten beslissen of hun thuisstaat één staat blijft, of wordt opgesplitst in Californië, Noord-Californië en Zuid-Californië. Het voorstel ‘Cal-3’ werd ingediend met meer dan 400.000 handtekeningen en dat is voldoende om het in het najaar aan de kiezers te kunnen voor leggen.

Iniatiefnemer Tim Draper ijvert al zes jaar voor de opsplitsing van Californië. “Drie staten zullen ons een betere infrastructuur, beter onderwijs en lagere belastingen opleveren”, vertelde de durfkapitalist vorige zomer aan de Los Angeles Times nadat hij het voorstel had ingediend.

Volgens Cal-3 zal elke staat ongeveer 12,3 tot 13,9 miljoen inwoners tellen. Draper is ervan overtuigd dat regio’s na de opsplitsing dringende thema’s sneller kunnen aanpakken, waaronder het schoolsysteem, de belastingen, de verouderde infrastructuur en de druk op de overheid. Het nieuwe systeem zal de staat “simpelweg opdelen in kleinere, meer beheersbare populaties. Denk maar aan Noord-Carolina en Zuid-Carolina, Noord-Dakota en Zuid-Dakota, West-Virginia en Virginia. Californië is al gekend voor zijn noordelijke en zuidelijke identiteit”, luidt het op de Cal-3-website.

Gouden rijk

Critici beweren echter dat de opsplitsing van Californië de staat miljarden dollars aan belastinggeld zal kosten.

Als de meerderheid van de kiezers op 6 november voor het voorstel stemt, zal de gouverneur van Californië het plan ter goedkeuring voorleggen aan het Amerikaans Congres, dat vervolgens zal stemmen over de oprichting van de nieuwe driestatenstructuur.

Volgens Jonathan Turley, een advocaat die gespecialiseerd is in de Amerikaanse grondwet, is de kans klein dat het voorstel uiteindelijk de goedkeuring van het Congres wegdraagt. Californië is immers een Democratische staat en de opsplitsing kan wel eens nadelig blijken. “Democraten beschouwen Californië als één enkel gouden rijk. Het zou moeilijk zijn voor hen om het als drie gouden rijken te aanvaarden.”

Nieuw idee?

Ideeën voor de opsplitsing van Californië en een afscheiding van de Verenigde Staten steken in de de westelijke staat al twee eeuwen de kop op. Sinds Californië in 1850 werd opgericht, hebben politici, gemeenten en rijke individuen al meer dan 200 pogingen ondernomen om de staat op te delen.

In 2014 kon een voorstel van Tim Draper om de staat op te splitsen in zes deelstaten onvoldoende mensen overtuigen. Vorig jaar wilde het Calexit-initiatief Californiërs laten beslissen of de staat zich moest afscheiden van de VS. De Russische geldschieter van de campagne trok zich echter terug.

Een andere groep wilde dan weer de oprichting van een nieuwe staat genaamd Nieuw-Californië, bestaande uit gemeenten die verder landinwaarts liggen, omwille van hun ongenoegen over te hoge belastingen, wetten en het lokale politieke klimaat.

