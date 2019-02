Valse chirurg opgepakt: “Hij had zelfs moeite met het aandoen van de latex handschoenen” Florian Van Impe

07 februari 2019

14u35

Bron: LaStampa.it 3 Matteo Politi, 39 jaar, deed in Roemenië alsof hij een plastische chirurg was, gespecialiseerd in borstoperaties. Hij voerde talrijke operaties uit, waaronder het steken van implantaten. Hij was niet aan zijn proefstuk toe en deed zich eerder ook al voor als cardioloog. In werkelijkheid had hij enkel het tweede middelbaar afgerond.

De Italiaan Politi, afkomstig uit Venetië, had een nieuwe identiteit aangenomen, met de bijhorende prestigieuze academische kwalificaties. “Hij had zelfs moeite met het aandoen van de latex handschoenen voor een operatie of met het wassen van zijn handen volgens de hygiëneprotocollen ,” zeggen de verpleegkundigen.

Twee jaar lang droeg hij een valse Engelse naam, Matthew Mode. Hij had prestigieuze documenten en titels uitgevonden die hij in vele delen van de wereld had verworven en in zijn kantoor had gehangen. Ook was hij actief op sociale media waarop hij zijn vaardigheden liet zien. In zijn laatste post, enkele uren voor zijn arrestatie, zei hij nog “dat het belangrijk is om altijd de beste dokter te kiezen.”

Zijn ware identiteit werd ontdekt door een onderzoek van het Roemeense dagblad Libertatea: enkele verpleegkundigen trokken de bekwaamheid van de chirurg in twijfel en beschreven hem zelfs als onhandig tijdens de eenvoudigste procedures. De krant meldt ook het verhaal van een routineoperatie die door de valse chirurg in vier uur werd uitgevoerd in plaats van slechts één. Enkele van de (vervallen) implantaten die hij inbracht, zouden na een jaar gewoonweg “gesprongen” zijn. De Roemeense politie arresteerde hem woensdagochtend terwijl hij op de vlucht was op een trein naar Hongarije.

Niet aan zijn proefstuk toe

De voormalige werknemer van een autoverhuurbedrijf had tien jaar geleden al een eerste gokje gewaagd, met een carrière als docent, maar hij werd ook toen verraden door zijn onbekwaamheid.

Het was niet de eerste keer dat Politi een carrière in de medische wereld verzon. In 2011 werd hij al veroordeeld op beschuldiging van valse identiteit en misbruik van het medisch beroep. Hij gaf zich toen uit voor een echte cardioloog met dezelfde naam en had de managers van zes zorginstellingen in vier regio’s weten te misleiden. Zo slaagde hij erin een paar wachtdiensten op te nemen. Ook die keer werd hij verraden door zijn gebrek aan ervaring: hij kreeg anderhalf jaar voor het gebruik van valse persoonlijke gegevens en het misbruiken van het medisch beroep.