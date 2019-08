Vals alarm in ziekenhuis Rotterdam afgesloten: geen ebola KVDS KV

07 augustus 2019

23u39

Bron: ANP, Belga 8 De huisartsenpost en de spoeddienst van een ziekenhuis in Rotterdam werden gisteravond tijdelijk afgesloten nadat zich een patiënt meldde van wie gedacht werd dat hij mogelijk met ebola was besmet. De Veiligheidsregio Rijnmond meldde kort na middernacht dat er geen sprake was van ebola.

“In het Maasstad Ziekenhuis is vanavond een patiënt binnengekomen waarbij een verdenking van ebola-besmetting ontstond. Zojuist is bevestigd dat er geen sprake is van ebola”, klinkt het in een mededeling van de veiligheidsregio kort na middernacht.

De afdeling spoed van het ziekenhuis was met linten afgezet. Meerdere mensen die op dat moment binnen waren, mochten het pand niet verlaten.



Het ziekenhuis laat weten dat de patiënt zich meldde bij de Huisartsenpost Rijnmond, waar ook de spoedeisende hulp zich bevindt. “Er is direct volgens protocol gehandeld en alle hulpdiensten zijn ingeschakeld. De patiënt is niet in het Maasstad Ziekenhuis binnen geweest”, aldus het ziekenhuis.