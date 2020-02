Vallend rotsblok doodt Italiaan (32) in Jordaanse Petra mvdb

21 februari 2020

23u52

Bron: Fox News 0 Een Italiaanse dertiger is donderdag om het leven gekomen tijdens een excursie in het Jordaanse Petra. De 32-jarige toerist Alisondri Ghisoni kreeg een vallend rotsblok op zich en overleed.

De dertiger was naar Jordanië afgereisd in het bijzijn van zijn vrouw en enkele schoonbroers. De dertiger was op weg naar de beroemde uitgehouwen Khazneh-structuur en kreeg op een smalle doorgang het blok op zich.

Alessandro Ghisoni stapte nog maar acht maanden geleden in het huwelijksbootje. De toeristische dienst van Petra maakte in een verklaring duidelijk dat de speurders uitgaan van een ongeval. Het rotsblok zou zijn losgekomen na grote regenval de avond daarvoor. Kwaad opzet wordt voorlopig uitgesloten. Petra is in 2019 door 1,3 miljoen bezoekers bezocht, een flinke stijging met liefst 37 procent ten opzichte van 2018.

