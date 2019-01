Vallei in Oostenrijk volledig afgesloten van de buitenwereld door de sneeuw: “Voor onbepaalde tijd op zichzelf aangewezen” Redactie

08 januari 2019

17u21

Het blijft sneeuwen in Oostenrijk en dat zorgt ervoor dat verschillende dorpen in de deelstaat Steiermark van de buitenwereld zijn afgesloten. De inwoners kunnen niet weg en moeten zorgen dat ze genoeg eten en drinken in huis hebben voor minstens een week.