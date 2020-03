Valentina Gagarina, weduwe van eerste mens in de ruimte, overleden kv

17 maart 2020

19u03

Valentina Gagarina, weduwe van Joeri Gagarin alias de eerste mens in de ruimte, is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat vertelde een woordvoerder van het Kosmonautenopleidingscentrum in Sterrenstad bij Moskou aan het Russische staatspersbureau TASS.

Gagarina werd als Valentina Gorjatsjeva geboren in het Russische Orenburg op 15 december 1935. Zij volgde een technisch-medische opleiding en werkte in het laboratorium van het Russische vluchtleidingscentrum. Op 7 november 1957 trouwde ze met Joeri Gagarin.

Op 12 april 1961 werd Gagarin de eerste mens in de ruimte. Hij overleed op 34-jarige leeftijd bij een mysterieus vliegtuigongeluk in maart 1968.



Na zijn dood gaf weduwe Valentina geen interviews meer. Wel nam ze nog deel aan uiteenlopende evenementen rond haar man. Zo was ze in het najaar van 1998 ook aanwezig op het Internationaal Astronautencongres in Brussel.