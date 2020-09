Valentin ging undercover bij Parijse politie: “Wie misstanden aanklaagt, is een verrader” mvdb

05 september 2020

17u50

Bron: AFP - The Guardian 0 Een undercoverboek over de Parijse politie doet de gemoederen beroeren in Frankrijk. In het donderdag verschenen ‘Flic’ doet Valentin Gendrot het relaas van zijn infiltratie in een politiekorps in het 19e arrondissement van Parijs. Het boek schetst allerminst een fraai beeld: afranselingen, racistische en homofobe beledigingen, maar ook de vijandigheid op straat en het karige loon.

Gendrot (32) trekt in september 2017 naar een politieacademie in het westen van het land. Zijn opleiding duurt amper drie maanden. Hij studeert af als ‘veiligheidsassistent’, wat de laagste rang in de hiërarchie is. Na 15 maanden slachtofferonthaal ruilt hij in maart 2019 Bretagne voor Parijs. Hij begint in een politiekantoor in een moeilijke wijk in het noordoosten van de stad waar hij dient tot augustus vorig jaar.

In het boek beschrijft de auteur een geweldscultuur waar racisme haast de regel is. “Mijn collega's zien geen jongere, maar een delinquent. Ze wanen zich als vertegenwoordigers van de staat haast onaantastbaar. Hun wijdverbreid racisme in hun bewoordingen schokte me.” Gendrot kon zijn undercoverwerk geheim houden tot aan de publicatie. Zijn uitgever liet het boek in Slovenië drukken.

In een hoofdstuk beschrijft de undercoverjournalist hoe hij en een collega moeten uitrukken naar een appartementsgebouw na een melding over geluidsoverlast. De discussie over de te luide muziek uit de boombox van enkele jongeren ontaardt, waarbij Gendrots kompaan een minderjarige meermaals slaat en vuistslagen uitdeelt. De jonge arrestant moet vervolgens mee naar het politiekantoor. De jongere wil vervolgens zelf klacht indienen en legt een verklaring af. Deze wordt vervalst en wordt zo geformuleerd dat de agent in kwestie meteen vrijuit gaat. “De politie is een clan, wie misstanden in het korps aanklaagt, wordt als een verrader gezien”, zegt Gendrot daarover. “Ik wil gewoon ‘duizenden’ soortgelijke ongerechtigheden aan de kaak stellen.”

1.340 euro

Ook wijdt ‘Flic’ aandacht aan de zelfdoding van een agent (een groot probleem binnen de politiediensten), de vijandigheid waarmee dienders worden geconfronteerd, het verouderd materieel qua gebouwen en auto’s én het maandloon van amper 1.340 euro. “Dit boek is niet anti-flic, maar de taboes moeten aangepakt. Het politiegeweld is altijd het werk van een minderheid.”

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een dag na de publicatie een onderzoek geopend. Bedoeling is “de feiten identificeren” die de auteur beschrijft en “die waarschijnlijk onder een strafrechtelijke kwalificatie vallen.” Het is toevertrouwd aan de IGPN, de Algemene Inspectie van de Nationale Politie.

Ook de Politieprefectuur van Parijs, een overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor alle politie- en veiligheidszaken in de Franse hoofstad, voert een eigen onderzoek. “In dit stadium is beschuldigde politieagent niet geïdentificeerd en zijn de vermeende feiten niet geverifieerd”, luidt het.