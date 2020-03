Vaker drugs gevonden bij piloten dodelijke crashes Joeri Vlemings

Bron: Time 0 Bij meer dan een op de vier piloten die tussen 2013 en 2017 betrokken waren bij een fatale vliegtuigcrash werden sporen van drugs in het lichaam gevonden. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van een vorige studie. De Amerikaanse toezichthouder National Transportation Safety Board (NTSB) heeft de nieuwe cijfers vrijgegeven.

Volgens de cijfers van de NTSB testte 28 procent van de piloten die tussen 2013 en 2017 omkwamen bij een crash en bij wie er nadien een toxicologisch onderzoek werd uitgevoerd positief op drugs. Het gaat dan om voorgeschreven medicatie en vrij verkrijgbare pillen maar ook om illegale drugs. Een gelijkaardige studie over piloten van dodelijke vliegtuigcrashes tussen 1990 en 2012 kwam op 23 procent positieve gevallen uit.

Van de 952 piloten die nu werden onderzocht liet 97 procent het leven in een privévliegtuig of bij een andere niet-commerciële vlucht (algemene luchtvaart). De gemiddelde leeftijd van de piloten was 56.

De onderzoekers konden niet bepalen of het druggebruik van de piloten al dan niet van invloed was op de dodelijk ongevallen. De meest voorkomende geneesmiddelen in het bloed van de piloten met potentieel nadelige gevolgen waren antihistaminica. Die worden normaal gebruikt om allergische reacties te onderdrukken, maar hebben slaperigheid als vervelende bijwerking. Op de tweede plaats: pijnstillers, waaronder ook de zwaardere soort opioïden. Verder kwam een toename van het gebruik van marihuana bij de piloten aan het licht. De NTSB noemde dat een veiligheidsprobleem dat nog niet krachtdadig werd aangepakt.