Vakbonden waarschuwen voor "moderne slavernij" in Duitsland TTR

07 mei 2018

13u51

Bron: Belga 0 Duitsland mag economisch dan wel sterk presteren, de groeicijfers hebben ook een duister kantje. Volgens de Duitse vakbonden neemt immers het fenomeen van "moderne slavernij" toe.

Vandaag werd door de Duitse vakbondsfederatie en de Hans Böckler Foundation een gezamenlijk rapport "Atlas der Arbeit" voorgesteld. Daarin komen verschillende voorbeelden van moderne slavernij aan bod, zoals prostitutie waarbij mensen worden opgesloten en gedwongen tot seksuele handelingen. Vooral de migrantenpopulatie blijkt erg kwetsbaar voor uitbuiting op de werkvloer en mensensmokkel.

Uit het rapport blijkt ook dat de inkomens in Duitsland nog steeds erg ongelijk evolueren, waarbij het inkomen uit kapitaal veel sneller stijgt dan dat uit arbeid. De studie wijst met de vinger naar de deregulering van de Duitse arbeidsmarkt. Steeds meer werknemers komen in een zogenaamde mini-job of een deeltijdse job terecht. Een vast contract zit er veelal niet in en ze moeten genoegen nemen met een lager loon. De politiek draagt hier een grote verantwoordelijkheid, luidt het.

De sector van de lage lonen is de sterkst groeiende van alle sectoren in Duitsland en volgens het rapport zelfs één van de grootste van heel Europa.

Meer en langer werken

Bovendien kunnen langdurig werklozen te weinig profiteren van de positieve evoluties op de arbeidsmarkt. Zij die toch een baan hebben, moeten immers steeds meer en langer werken. Bijna één op de tien werkt 48 uur per week. Het aantal niet-betaalde overuren ligt nu hoger dan de betaalde. De digitalisering doet dan weer de grens tussen werk en vrije tijd vervagen. Flexibiliteit is steeds meer aan de orde. Een kwart van alle Duitsers werkt intussen ook op zaterdag.

Toch is er ook een positief punt: jonge Duitsers hebben een goede kans om een job te vinden, in tegenstelling tot veel van hun leeftijdgenoten in het zuiden van Europa.