Vakbonden verwachten ontslagronde bij Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM

05 juni 2020

16u39

Bron: ANP 0 De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM komt in juli waarschijnlijk met een ontslagronde. Dat zegt de Nederlandse vakbond CNV. De bond vreest dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn, omdat te weinig medewerkers gebruik zullen maken van de huidige vrijwillige vertrekregeling, die vanaf deze maand voor het hele personeel is opengesteld. CNV vertegenwoordigt de belangen van het grondpersoneel. Pilotenbond VNV sluit ook gedwongen ontslagen onder piloten niet uit, zei voorzitter Willem Schmid op de Nederlandse NPO Radio 1.

KLM lijdt zwaar onder de coronacrisis, en CNV schat in dat het aantal gedwongen ontslagen tot “duizenden” kan oplopen. “Dat zou in verhouding staan tot de financiële klap die de hele luchtvaartmaatschappij kreeg te verwerken nadat een gigantische hoeveelheid vluchten werd geschrapt vanwege de pandemie”, aldus de bond. CNV verwijst naar de verwachting van Air France-KLM dat de capaciteit volgend jaar 20 procent lager zal zijn dan voor de crisis.

Heel slechte situatie

“Onze insteek is om het aantal ontslagen te beperken. Tegelijkertijd zien we dat de situatie bij KLM heel slecht is”, aldus CNV. Volgens de bond weten de werknemers dat inmiddels ook. “Daarom vragen veel KLM’ers zich af of het niet verstandig is om nu vrijwillig te vertrekken voordat ze ertoe gedwongen zijn.” Toch is de groep voor wie de vertrekregeling die KLM aanbiedt echt interessant is, niet groot, aldus de bond. Dat zijn mensen die nog maximaal een paar jaar tot hun pensioen hebben of het personeel dat toch al overwoog om ergens anders te gaan werken.

Toekomstplan

VNV wil geen voorspellingen doen over de omvang en de timing van een mogelijke ontslagronde. De bond wil dat KLM eerst met een plan voor de toekomst komt, waaruit duidelijk wordt of en hoeveel ontslagen er nodig zijn. “We zijn wel degelijk bereid om een loonoffer te brengen maar dan wel op basis van een goed plan”, klinkt het bij de vakbonden.

Eerder meldde het Nederlandse Financieele Dagblad, mede op basis van vakbonden FNV en VNC, dat KLM in de loop van juli zijn plannen voor een grote reorganisatie bekendmaakt. Die bonden en de luchtvaartmaatschappij waren nog niet beschikbaar voor commentaar. In totaal zijn er acht verschillende vakbonden betrokken bij KLM.

