Vakbonden klagen McDonald’s aan voor “aanhoudende seksuele intimidatie” JOBR

19 mei 2020

11u26

Bron: Le Monde 0 Een internationale groep van vakbonden heeft op maandag 18 mei een klacht ingediend bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tegen de McDonald’s-groep. Ze beschuldigen de fastfoodketen ervan “systematische seksuele intimidatie” in verschillende restaurants onvoldoende aan te pakken. Dat schrijft de Franse krant Le Monde.

Volgens de vakbonden gaat het om de eerste klacht van “seksuele intimidatie en geweld tegen een multinational” in het kader van de OESO-richtlijnen. Die richtlijnen zorgen ervoor dat bedrijven en multinationals zich houden aan de rechten en de bescherming van hun personeel. De groep van vakbonden heeft naar eigen zeggen bewijs van “vulgaire opmerkingen tot fysieke aanvallen” tegenover arbeiders in Australië, Brazilië, Chili, Colombia, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De werknemers van McDonald’s hebben jarenlang alarm geslagen over seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld. Sue Longley

“De werknemers van McDonald’s hebben jarenlang alarm geslagen over seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld”, aldus Sue Longley, algemeen secretaris van de International Food Workers Union (IUF). “Het bedrijf heeft na deze klachten geen actie ondernomen”, zegt ze. McDonald’s ontkent verantwoordelijk te zijn omdat 90% van de restaurants in franchise is.

Nederland

Twee investeringsbanken die aandelen hebben bij McDonald’s, het Nederlandse APG Asset Management en de Noorse Norges Bank, zijn ook het doelwit van de klachten van de vakbonden. Beide banken hebben in totaal 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro) aan aandelen in de McDonald’s-groep. De klacht zal onderzocht worden door de Nederlandse regering, omdat dat volgens de vakbonden het “zenuwcentrum” is van McDonald’s in Europa en de bank APG er gevestigd is. Binnen drie maanden beslist Nederland of het bemiddeling met het bedrijf zal starten.

Lees ook:

Heropening drive-ins van McDonald’s verloopt vlot (+)

McDonald’s had geen secónde langer dicht mogen blijven (+)

Geniaal: Nathalie wil opnieuw naar McDonald’s, maar heeft geen auto... en komt met hilarische oplossing