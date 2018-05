Vakbonden en werkgevers buigen zich over ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer kg

28 mei 2018

12u31

Bron: Belga 3 Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie die deze week start in Genève, zullen overheden, werkgevers en vakbonden uit 187 lidstaten het onder meer hebben over ongewenst seksueel gedrag in de arbeidswereld. Dat meldt de vakbond ACV.

De opstart van de besprekingen rond "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van vrouwen en mannen in de arbeidswereld", is voor de christelijke vakbond de blikvanger van de 107e IAO-conferentie.

De huidige IAO-normen geven geen definitie van "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag" en ook niet van de "arbeidswereld". Ze geven evenmin aan hoe de verschillende vormen ervan moeten worden aangepakt, legt ACV uit. Bovendien dekken deze normen slechts specifieke groepen van werknemers. Het doel is om in 2019 tot een aanbeveling of conventie te komen.

"De werknemersgroep binnen de IAO dringt aan op de goedkeuring van een conventie én aanbeveling", luidt het. "Ook de Europese Unie, met inbegrip van de Belgische regering, is voorstander van een conventie en een aanbeveling. Bij de regeringen in Afrika en Azië is dat veel minder het geval. Ook bepaalde regeringen in de EU moeten nog worden overtuigd."