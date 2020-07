Vakbonden en activisten VS houden staking tegen racisme IB

20 juli 2020

05u11

Vakbonden en activisten in de VS hebben opgeroepen maandag te staken tegen racisme en politiegeweld. Wie niet de hele dag het werk kan neerleggen, wordt opgeroepen ruim 8 minuten te staken ter nagedachtenis aan de zwarte verdachte George Floyd die eind mei door politiegeweld om het leven kwam.

Floyd overleed in Minneapolis, nadat een blanke agent tijdens een aanhouding zijn knie bijna 9 minuten lang tegen diens nek had gedrukt. De dood van Floyd veroorzaakte een golf van protest in en buiten de VS gericht tegen de politie en tegen racisme. De 'Strike for Black Lives' is er maandag een van.

Waar de hele dag wordt gestaakt zouden protestmarsen zijn. Mogelijk gebeurt dat in tientallen steden. De betogingen zijn georganiseerd door Movement for Black Lives (M4BL) en door vakbonden. Ze zijn niet alleen tegen racisme of politiegeweld gericht, maar er wordt, onder meer in Minneapolis, ook betoogd voor een hoger minimumloon van 15 dollar per uur.

Sommige bonden komen met andere eisen zoals vrijheid voor werknemers om lid van een vakbond te worden.