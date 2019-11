Vakbond roept op tot staking in Nederlands onderwijs: scholen blijven 2 dagen gesloten AW

25 november 2019

14u37

In Nederland roep de Algemene Onderwijsbond (AOb) - de grootste onderwijsbond van Nederland - leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op om de deuren te sluiten op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. "We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm."

"Na alle demonstraties heeft het kabinet nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld voor het onderwijs. We voeren de druk op, de actiebereidheid is enorm", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Op 6 november staakten leraren in Nederland ook al massaal. Scholen sloten massaal de deuren. Volgens de vakbond staat 90 procent van de leden achter vervolgacties. "We trappen 2020 daarom af met een tweedaagse staking. Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren", klinkt het.

Meer geld

De vakbonden vragen meer geld voor het onderwijs. Door het grote lerarentekort op basisscholen is de werkdruk voor onderwijzend personeel volgens de bond enorm gestegen. Maar ook op middelbare scholen vallen lessen weg en komen steeds meer onbevoegde docenten voor de klas te staan.

Of het onderwijs met de tweedaagse staking meer geld krijgt, valt evenwel te betwijfelen. “Een staking is nooit zinloos op het moment dat je die gebruikt om uiting te geven aan opvattingen en gevoelens die je hebt”, aldus de Nederlandse minister van Onderwijs Arie Slob. “Ik kan ze veel bieden als het gaat om het vele structurele geld dat deze kabinetsperiode beschikbaar is gekomen. En daarnaast is er aanvullend 460 miljoen euro beschikbaar gekomen. Dat is groot geld. We moeten er hard aan werken om dat geld op een goede manier te besteden. De doelen zijn helder: zorgen dat we mensen interesseren voor dit mooie vak, mensen daarin goed begeleiden en zorgen dat het imago van het onderwijs verder verbetert.”

Hoe de acties er in januari precies uit zullen zien, is nog niet bekend.