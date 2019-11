Vakbond kondigt 27 dagen staking aan bij South Western Railway in zuidwesten van Engeland

05 november 2019

Bron: Belga

In het zuidwesten van Engeland dreigt in december chaos op het spoor. De Britse transportvakbond RMT heeft haar leden bij spoorwegonderneming South Western Railway opgeroepen tot in totaal 27 dagen staken, waaronder tien dagen voor Kerstmis en met oudejaar.